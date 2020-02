Trafic de visas : Placés sous mandat de dépôt, Djidiack Diouf et Cie passent leur première nuit en prison et filent tout droit vers l’instruction.

Mamadou Mbaye alias « Petit Mbaye », Abdoulaye Diouf Kébé, Henry Dobatich et Kaly Soumaré, quatre membres présumés de la bande de Djidiack Diouf, ont été déférés devant le procureur de la République près du TGI de Dakar pour les infractions d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans un document, entre autres.



Ces cinq proches de la chanteuse de Djoloff Band ont été placés ce mercredi sous mandat de dépôt pour les délits susvisés par le juge du huitième cabinet d’instruction. Le manager de Viviane Chidid et Cie devront prendre leur mal en patience, le procureur a envoyé le dossier en instruction.



Ils vont commencer, dans la nuit de mercredi à jeudi, à faire l’objet d’une détention préventive à la maison d’arrêt et de correction de Reubeuss, au terme de quelques jours de garde à vue.