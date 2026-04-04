Retraite aux flambeaux à Thiès : policiers et foule en fusion dans une nuit explosive !

Derrière l’auditorium de Thiès, la scène a pris une tournure inattendue et spectaculaire lorsque les forces de police ont marqué un temps d’arrêt en plein cortège, transformant l’instant en une explosion de joie collective. Sous les cris, les chants et une ferveur débordante, agents et citoyens se sont retrouvés dans une rare proximité, partageant danses et éclats de voix dans une ambiance survoltée.

