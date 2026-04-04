Retraite aux flambeaux à Thiès : policiers et foule en fusion dans une nuit explosive !

Derrière l’auditorium de Thiès, la scène a pris une tournure inattendue et spectaculaire lorsque les forces de police ont marqué un temps d’arrêt en plein cortège, transformant l’instant en une explosion de joie collective. Sous les cris, les chants et une ferveur débordante, agents et citoyens se sont retrouvés dans une rare proximité, partageant danses et éclats de voix dans une ambiance survoltée.
Autres articles
-
« Nous nous battrons pour que Saly ait son stade » : Idrissa Mbengue porte le plaidoyer de toute une jeunesse...
-
Trois jours de panne sur la plateforme e-Sénégal : Le débat sur la maturité du digital public relancé
-
Kaolack - Fadilou Keïta plaide pour la renégociation du contrat du cœur de ville : 'Nous voulons des ressources additionnelles pour la collectivité'.
-
Nécrologie : Décès de El Hadji Mbacké Cheikhou, Imam de Darou Salam
-
Gamou annuel de Mouille : les populations exposent leurs doléances aux autorités