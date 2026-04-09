Trafic de migrants déjoué : un vaste réseau démantelé entre Ziguinchor et la Gambie

Un important réseau présumé de trafic de migrants a été démantelé par l’Antenne de la DNLT de Ziguinchor, à la suite d’un renseignement jugé fiable faisant état d’un départ imminent vers l’Espagne. L’opération, menée fin mars 2026, a permis de mettre au jour une organisation structurée impliquée dans la migration irrégulière par voie maritime, avec des ramifications dans plusieurs pays de la sous région.

Selon les éléments de l’enquête, le réseau avait déjà organisé les candidats au départ en deux groupes distincts. Le premier, composé notamment de ressortissants maliens, gambiens et sénégalais, était déjà positionné en Gambie, tandis que le second, majoritairement constitué de Sénégalais et de Bissau-Guinéens, était regroupé à Ziguinchor avant son transfert. Le départ collectif était prévu début avril à bord d’une pirogue transportant près de 200 migrants.

L’intervention de l’Antenne de la DNLT de Ziguinchor a permis l’interpellation de plusieurs suspects sur la plage de Boudody, puis sur l’axe Bignona-Ziguinchor. Les individus arrêtés, identifiés par leurs initiales A.F., M.F., M.N., A.D., G.D., A.T. et M.S., sont soupçonnés d’avoir joué divers rôles dans l’organisation logistique et opérationnelle de ces traversées clandestines.



Les auditions ont révélé des déclarations concordantes entre victimes et mis en cause. Certains organisateurs présumés ont reconnu leur implication dans plusieurs opérations similaires, évoquant au moins quatre tentatives en 2025, dont une seule aurait abouti. Au total, plus de 500 migrants auraient été concernés, générant des revenus estimés à plus de 200 millions de francs CFA.



L’enquête met également en lumière une structuration hiérarchisée du réseau, avec un chef présumé actuellement en fuite, chargé de la gestion financière et stratégique. Les autres membres assuraient des fonctions de recrutement, de convoyage, de coordination transfrontalière ou encore de navigation en mer, confirmant l’existence d’un système bien organisé.



Au terme de la procédure, les suspects ont été transférés à Dakar pour être présentés au Procureur du Pool Judiciaire Financier. L’Antenne de la DNLT de Ziguinchor souligne que la saisie de la pirogue et de moteurs hors-bord a permis de neutraliser le départ prévu, évitant ainsi une nouvelle tentative potentiellement tragique sur les routes migratoires clandestines.