Trafic de migrants déjoué : un vaste réseau démantelé entre Ziguinchor et la Gambie


Trafic de migrants déjoué : un vaste réseau démantelé entre Ziguinchor et la Gambie
Un important réseau présumé de trafic de migrants a été démantelé par l’Antenne de la DNLT de Ziguinchor, à la suite d’un renseignement jugé fiable faisant état d’un départ imminent vers l’Espagne. L’opération, menée fin mars 2026, a permis de mettre au jour une organisation structurée impliquée dans la migration irrégulière par voie maritime, avec des ramifications dans plusieurs pays de la sous région.
Selon les éléments de l’enquête, le réseau avait déjà organisé les candidats au départ en deux groupes distincts. Le premier, composé notamment de ressortissants maliens, gambiens et sénégalais, était déjà positionné en Gambie, tandis que le second, majoritairement constitué de Sénégalais et de Bissau-Guinéens, était regroupé à Ziguinchor avant son transfert. Le départ collectif était prévu début avril à bord d’une pirogue transportant près de 200 migrants.
L’intervention de l’Antenne de la DNLT de Ziguinchor a permis l’interpellation de plusieurs suspects sur la plage de Boudody, puis sur l’axe Bignona-Ziguinchor. Les individus arrêtés, identifiés par leurs initiales A.F., M.F., M.N., A.D., G.D., A.T. et M.S., sont soupçonnés d’avoir joué divers rôles dans l’organisation logistique et opérationnelle de ces traversées clandestines.
 
Les auditions ont révélé des déclarations concordantes entre victimes et mis en cause. Certains organisateurs présumés ont reconnu leur implication dans plusieurs opérations similaires, évoquant au moins quatre tentatives en 2025, dont une seule aurait abouti. Au total, plus de 500 migrants auraient été concernés, générant des revenus estimés à plus de 200 millions de francs CFA.
 
L’enquête met également en lumière une structuration hiérarchisée du réseau, avec un chef présumé actuellement en fuite, chargé de la gestion financière et stratégique. Les autres membres assuraient des fonctions de recrutement, de convoyage, de coordination transfrontalière ou encore de navigation en mer, confirmant l’existence d’un système bien organisé.
 
Au terme de la procédure, les suspects ont été transférés à Dakar pour être présentés au Procureur du Pool Judiciaire Financier. L’Antenne de la DNLT de Ziguinchor souligne que la saisie de la pirogue et de moteurs hors-bord a permis de neutraliser le départ prévu, évitant ainsi une nouvelle tentative potentiellement tragique sur les routes migratoires clandestines.
Autres articles
Jeudi 9 Avril 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Macky Sall à l'ONU, une chance pour l'Afrique (Par Dr Abdourahmane Ba)

Macky Sall à l'ONU, une chance pour l'Afrique (Par Dr Abdourahmane Ba) - 09/04/2026

Stratégie nationale de l’équité : Saint-Louis abrite une journée de concertation régionale

Stratégie nationale de l’équité : Saint-Louis abrite une journée de concertation régionale - 09/04/2026

BTP : Entre chantiers en souffrance et ambitions de rupture, le secteur cherche un nouveau souffle...

BTP : Entre chantiers en souffrance et ambitions de rupture, le secteur cherche un nouveau souffle... - 09/04/2026

Golf Sud : 150 doses de « Kush » sur un toit — un réseau discret démantelé aux Parcelles Assainies

Golf Sud : 150 doses de « Kush » sur un toit — un réseau discret démantelé aux Parcelles Assainies - 09/04/2026

Drame à Mbacké / Un homme se donne la mort par pendaison dans le quartier Diamaguène

Drame à Mbacké / Un homme se donne la mort par pendaison dans le quartier Diamaguène - 09/04/2026

Motsepe à Dakar :

Motsepe à Dakar : " Zéro corruption et unité totale", la CAF durcit le ton pour refonder le football africain - 08/04/2026

Marche du Front syndical pour la Défense du Travail : la CNTS interpelle l’État sur les urgences sociales

Marche du Front syndical pour la Défense du Travail : la CNTS interpelle l’État sur les urgences sociales - 08/04/2026

Fondation des Premières Dames : Amy Mara recadre la députée Maïmouna Bousso

Fondation des Premières Dames : Amy Mara recadre la députée Maïmouna Bousso - 08/04/2026

Délocalisation des villages de Ndary et Thissé 1:

Délocalisation des villages de Ndary et Thissé 1: "Ce processus peut être comptabilisé parmi les modèles réussis de réinstallation de populations" (préfet Tivaouane) - 08/04/2026

Polémiques autour de l’érection d’une station d’essence sur le fleuve Casamance à Kolda : Les explications limpides de Moussa Balde (PCD)…

Polémiques autour de l’érection d’une station d’essence sur le fleuve Casamance à Kolda : Les explications limpides de Moussa Balde (PCD)… - 08/04/2026

Création de la fondation des Premières Dames « Sénégal solidaire » : La députée Maïmouna Bousso tire à boulets rouges...

Création de la fondation des Premières Dames « Sénégal solidaire » : La députée Maïmouna Bousso tire à boulets rouges... - 08/04/2026

Répartition du FADP par le MCTN : le CDEPS évoque des « détournements de fonds et d’objectifs » dans la gestion du fonds et annonce un recours en justice

Répartition du FADP par le MCTN : le CDEPS évoque des « détournements de fonds et d’objectifs » dans la gestion du fonds et annonce un recours en justice - 08/04/2026

Répartition du FADP : le Cdeps et l’APPEL annoncent une plainte pour détournements au niveau de l’Ofnac...

Répartition du FADP : le Cdeps et l’APPEL annoncent une plainte pour détournements au niveau de l’Ofnac... - 08/04/2026

4 avril à Thiès : une démonstration maîtrisée, un rendez-vous politique manqué (Me Habib Vitin)

4 avril à Thiès : une démonstration maîtrisée, un rendez-vous politique manqué (Me Habib Vitin) - 08/04/2026

Cyber-escroquerie : “HICASH”, l’appli qui prêtait 6 500 FCFA… pour en réclamer 10 000 — un réseau à 3 milliards démantelé par la DSC

Cyber-escroquerie : “HICASH”, l’appli qui prêtait 6 500 FCFA… pour en réclamer 10 000 — un réseau à 3 milliards démantelé par la DSC - 08/04/2026

Trump annonce un cessez-le-feu de deux semaines avec l’Iran après une médiation pakistanaise

Trump annonce un cessez-le-feu de deux semaines avec l’Iran après une médiation pakistanaise - 08/04/2026

Nioro du Rip : Rappel à Dieu du Khalife général de Darou Salam, Serigne Bachir Ndao

Nioro du Rip : Rappel à Dieu du Khalife général de Darou Salam, Serigne Bachir Ndao - 08/04/2026

Gestion du FADP : Habibou Dia défend la légalité de la répartition et rejette les accusations du CDEPS

Gestion du FADP : Habibou Dia défend la légalité de la répartition et rejette les accusations du CDEPS - 08/04/2026

Israël accepte le cessez-le-feu avec l'Iran (Maison Blanche)

Israël accepte le cessez-le-feu avec l'Iran (Maison Blanche) - 08/04/2026

Irak: la journaliste américaine Shelly Kittleson libérée

Irak: la journaliste américaine Shelly Kittleson libérée - 08/04/2026

L'Irak se félicite du

L'Irak se félicite du "cessez-le-feu Etats-Unis/Iran" et appelle à un dialogue "sérieux" - 08/04/2026

Le plan iranien prévoit que Washington accepte l'enrichissement d'uranium et la levée de toutes les sanctions (médias iraniens)

Le plan iranien prévoit que Washington accepte l'enrichissement d'uranium et la levée de toutes les sanctions (médias iraniens) - 08/04/2026

Le Premier ministre pakistanais affirme que le cessez-le-feu s'applique

Le Premier ministre pakistanais affirme que le cessez-le-feu s'applique "partout" y compris au Liban - 08/04/2026

L'Iran accepte de rouvrir le détroit d'Ormuz si les attaques israélo-américaines cessent

L'Iran accepte de rouvrir le détroit d'Ormuz si les attaques israélo-américaines cessent - 08/04/2026

Iran: Trump dit que les discussions sont

Iran: Trump dit que les discussions sont "très avancées" en vue d'un accord de "paix à long terme" - 08/04/2026

Pétrole: Trump repousse son ultimatum contre l'Iran, le baril de WTI repasse sous les 100 dollars

Pétrole: Trump repousse son ultimatum contre l'Iran, le baril de WTI repasse sous les 100 dollars - 08/04/2026

FADP 2025 : Le CDEPS dénonce des irrégularités dans la répartition 2025 et annonce une conférence de presse ce mercredi

FADP 2025 : Le CDEPS dénonce des irrégularités dans la répartition 2025 et annonce une conférence de presse ce mercredi - 07/04/2026

Répartition du FADP 2025: Plus d’un milliard de F CFA pour les médias privés et communautaires

Répartition du FADP 2025: Plus d’un milliard de F CFA pour les médias privés et communautaires - 07/04/2026

CROUS - Sine Saloum : les syndicats dénoncent des “dérives graves” et interpellent l’État

CROUS - Sine Saloum : les syndicats dénoncent des “dérives graves” et interpellent l’État - 07/04/2026

Gestion du FADP 205 : « Nous avons franchi un cap historique de la transparence » ( Alioune Sall MCTN)

Gestion du FADP 205 : « Nous avons franchi un cap historique de la transparence » ( Alioune Sall MCTN) - 07/04/2026

RSS Syndication