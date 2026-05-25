Al Amine Lo nommé Premier ministre, 72 heures après le limogeage d'Ousmane Sonko

​ Ce lundi, Al Amine Lo a été officiellement nommé Premier ministre, succédant ainsi à Ousmane Sonko, dont le limogeage est intervenu il y a tout juste 72 heures.



​Ancien Secrétaire général du gouvernement, Al Amine Lo hérite de la Primature dans un contexte de transition accélérée au sommet de l'État. Cette nomination intervient alors que le pays observait avec attention les répercussions politiques du départ soudain de son prédécesseur.