Assemblée nationale : L’opposition claque la porte avant le vote…

Les députés de l’opposition ont quitté la salle avant même le début du vote pour l’élection du nouveau président de l’Assemblée nationale, laissant la majorité parlementaire seule maîtresse des opérations. Me Aïssata Tall Sall et ses collègues de Takku Wallu Sénégal, de même que les non-inscrits à l’exception de Cheikh Tidiane Youm, ont quitté la salle juste après l’installation du député Ousmane Sonko.