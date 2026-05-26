Assemblée nationale : L’opposition claque la porte avant le vote…

Les députés de l’opposition ont quitté la salle avant même le début du vote pour l’élection du nouveau président de l’Assemblée nationale, laissant la majorité parlementaire seule maîtresse des opérations. Me Aïssata Tall Sall et ses collègues de Takku Wallu Sénégal, de même que les non-inscrits à l’exception de Cheikh Tidiane Youm, ont quitté la salle juste après l’installation du député Ousmane Sonko.
Autres articles
-
Ousmane Sonko après son élection : « Je n’utiliserai pas cette assemblée pour nourrir des vendettas personnelles »
-
Sonko tire sur l’exécutif : « On ne peut pas faire du Pastef sans le Pastef »
-
Sénégal: Ousmane Sonko élu président de l’Assemblée nationale
-
Assemblée nationale : Diomaye saisit le Conseil constitutionnel avant le vote sur Sonko
-
DIRECT 🔴 | ASSEMBLÉE NATIONALE : Ousmane Sonko réintégré ? La bataille pour la présidence de l’Assemblée