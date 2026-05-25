Me Aïssata Tall Sall prévient le président Diomaye: " Quand l'Assemblée nationale aura fini d'être soumise au diktat illégal de la majorité, c'est à son fauteuil que l'assemblée s'attaquera".

Lors de la conférence de presse du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, Me Aïssata Tall Sall a invité le président Diomaye à réagir pour remettre les pendules à l'heure avant qu'il ne soit trop tard pour lui. " La solution, c'est le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui la en main. Et nous lui demandons de la façon la plus solennelle, de la façon la plus grave, mais de la façon la plus respectueuse, d'assumer cette responsabilité au nom du peuple qui l'a élu et sur la base du serment qu'il a prêté. Ce serment c'est l'article 37 de la constitution où il dit qu'il s'engage à défendre et à protéger les institutions", a-t-elle déclaré.
" Or, l'Assemblée nationale est menacée et quand l'Assemblée nationale aura fini d'être soumise au diktat illégal de la majorité, c'est à son fauteuil que l'assemblée s'attaquera", a-t-elle averti.
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