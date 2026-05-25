Abdou Mbow charge le Pastef: « Nous sommes face à un regroupement de personnes sans foi ni loi »

Le député Abdou Mbow, et membre de Takku Wallu Sénégal, n’a pas fait de cadeau à la majorité parlementaire. Devant la presse, le député n’a pas usé de la langue de bois pour qualifier ce qui se joue en ce moment à l’Assemblée nationale. Ce que la majorité Pastef est en train d’orchestrer, dit-il, « peut être considéré comme une atteinte à la sûreté de l’État ».







Pour Abdou Mbow, la manœuvre visant à réinstaller Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale, puis à le porter à sa présidence par le biais d’une démission irrégulière du président El Malick Ndiaye, dépasse la simple violation du règlement intérieur. C’est, selon lui, une déstabilisation délibérée des institutions de la République, conduite depuis l’intérieur même du pouvoir. Et le peuple sénégalais, avertit-il, devrait en avoir peur non par alarmisme, mais par lucidité face à des faits qui se déroulent au grand jour.







Sur le Pastef, le membre de l’APR estime que c’est un parti au pouvoir qui agit comme « un regroupement de personnes sans foi ni loi » avec notamment des violations procédurales répétées, des mépris des corps intermédiaires, l’instrumentalisation des institutions à des fins personnelles ou partisanes. Pour Abdou Mbow, il ne s’agit plus d’un simple désaccord politique, mais d’une rupture avec les règles fondamentales qui régissent la vie démocratique.

