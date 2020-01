Trafic de faux médicaments : L'Ordre des pharmaciens reçu par le ministre de la Santé, à peine revenu du Sommet de Lomé.

Il faut cependant noter que ce dernier point qui porte sur le trafic des faux médicaments a été à l’honneur au Sommet de Lomé. Une rencontre ‘’où 7 chefs d'États dont le président Macky Sall se sont engagés à signer l'Accord cadre et son annexe ; la feuille de route dans sa rédaction définitive ; les engagements à introduire dans les juridictions respectives ; des lois et sanctions pénales pour criminaliser le trafic de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés ; coopérer pour assurer le respect de ces lois et leur application rigoureuse et mettre en place les mécanismes nécessaires pour garantir la mise en œuvre de cette initiative’’.



Des décisions vivement saluées par l'Ordre des Pharmaciens qui s'est engagé à accompagner l'Etat dans ce processus, a appris Dakaractu.