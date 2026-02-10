Question des bourses - le ministre Daouda Ngom défend les investissements de l’État: « En 2025, nous avons consacré 105 milliards… »

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Daouda Ngom, a fait le point sur la situation du secteur lors du point de presse du gouvernement ce mardi. Face à la contestation estudiantine, il a défendu les efforts financiers consentis par l’État et appelé à une introspection collective.







Le Sénégal figure parmi les pays qui investissent le plus dans l’enseignement supérieur, a martelé le ministre. « Si on considère l'indicateur de dépense publique par rapport au PIB par habitant, le Sénégal est devant les pays du Nord comme les États-Unis », a-t-il affirmé devant la presse et ajoute que le pays devance largement ses voisins comme la Côte d’Ivoire et le Ghana.







En 2025, l’État a consacré 105 milliards de francs CFA aux bourses d’études, contre 39 milliards pour la Côte d’Ivoire et 12 milliards pour le Bénin. « Cela pour vous dire que le Sénégal est un pays qui dépense énormément dans les œuvres sociales et les allocations d’études », a souligné Pr Ngom.







Le ministre a également mis l’accent sur l’effort de l’État dans la restauration des étudiants. Alors que l’étudiant paie 250 F par jour (50 F pour le petit déjeuner, 100 F pour le déjeuner et 100 F pour le dîner), l’État débourse en moyenne 2 250 F par jour aux repreneurs, soit une subvention de 90 %. « C’est pourquoi il est difficile de comprendre que les étudiants décident de se restaurer sans payer les tickets subventionnés à 90 % par l’État », a-t-il déploré.

