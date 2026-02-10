Crise à l'université de Dakar : le collectif des amicales annonce une plainte en diffamation contre le PM Ousmane Sonko



Le Collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a publié ce mardi un communiqué d’une extrême gravité. En plus de dénoncer des violences policières ayant entraîné la mort d’un étudiant, la structure annonce son intention de poursuivre le Premier ministre Ousmane Sonko pour diffamation.



​Un étudiant « torturé à mort »



​Le Collectif rapporte que, suite à l’autorisation d’accès des forces de l’ordre au campus social, un étudiant nommé Abdoulaye BA aurait été « brutalement torturé à mort par les policiers ».



Selon le communiqué, le jeune homme n’aurait pas participé aux affrontements et aurait été pris pour cible alors qu’il se trouvait dans sa chambre.



​Le texte décrit une escalade de violence le lundi 09 février :



​Tirs à bout portant sur des étudiants dès 10h.



​Portes de pavillons défoncées et agressions physiques vers 18h.



​Saccages et vols de biens appartenant aux étudiants.



​Poursuites judiciaires et plainte contre le Premier Ministre



​Le Collectif pointe directement la responsabilité de l’État du Sénégal, citant nommément le Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre de l'Enseignement supérieur et le Ministre de l'Intérieur.



​La structure affirme vouloir porter l'affaire devant les instances judiciaires nationales et internationales. De manière plus spécifique, le communiqué précise que le Collectif compte « porter plainte contre le Premier Ministre pour diffamation », tout en réaffirmant son indépendance face aux manipulations politiques de tout bord.



​Opération « Université morte » et fermeture du campus



​Face à cette situation, le Collectif a décrété un mot d'ordre d'« Université morte » jusqu'à nouvel ordre. Il demande aux étudiants de regagner leur domicile en attendant : ​La prise en charge de leurs revendications, la libération de leurs camarades arrêtés.



​Des sanctions judiciaires et des démissions des responsables.



​Enfin, les représentants étudiants s'indignent de la décision du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) de fermer le campus social sans concertation préalable, qualifiant cet acte d'« irresponsable » dans un contexte de deuil collectif.