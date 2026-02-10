Crise à l'université de Dakar : le collectif des amicales annonce une plainte en diffamation contre le PM Ousmane Sonko


Crise à l'université de Dakar : le collectif des amicales annonce une plainte en diffamation contre le PM Ousmane Sonko

Le Collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a publié ce mardi un communiqué d’une extrême gravité. En plus de dénoncer des violences policières ayant entraîné la mort d’un étudiant, la structure annonce son intention de poursuivre le Premier ministre Ousmane Sonko pour diffamation.

​Un étudiant « torturé à mort »

​Le Collectif rapporte que, suite à l’autorisation d’accès des forces de l’ordre au campus social, un étudiant nommé Abdoulaye BA aurait été « brutalement torturé à mort par les policiers ».

 Selon le communiqué, le jeune homme n’aurait pas participé aux affrontements et aurait été pris pour cible alors qu’il se trouvait dans sa chambre.

​Le texte décrit une escalade de violence le lundi 09 février :

​Tirs à bout portant sur des étudiants dès 10h.

​Portes de pavillons défoncées et agressions physiques vers 18h.

​Saccages et vols de biens appartenant aux étudiants.

​Poursuites judiciaires et plainte contre le Premier Ministre

​Le Collectif pointe directement la responsabilité de l’État du Sénégal, citant nommément le Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre de l'Enseignement supérieur et le Ministre de l'Intérieur.

​La structure affirme vouloir porter l'affaire devant les instances judiciaires nationales et internationales. De manière plus spécifique, le communiqué précise que le Collectif compte « porter plainte contre le Premier Ministre pour diffamation », tout en réaffirmant son indépendance face aux manipulations politiques de tout bord.

​Opération « Université morte » et fermeture du campus

​Face à cette situation, le Collectif a décrété un mot d'ordre d'« Université morte » jusqu'à nouvel ordre. Il demande aux étudiants de regagner leur domicile en attendant :  ​La prise en charge de leurs revendications, la libération de leurs camarades arrêtés.

​Des sanctions judiciaires et des démissions des responsables.

​Enfin, les représentants étudiants s'indignent de la décision du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) de fermer le campus social sans concertation préalable, qualifiant cet acte d'« irresponsable » dans un contexte de deuil collectif.
Autres articles
Mardi 10 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Violences à l’UCAD : Le ministre de l'Intérieur condamne les débordements policiers et révèle la découverte de grenades lacrymogènes

Violences à l’UCAD : Le ministre de l'Intérieur condamne les débordements policiers et révèle la découverte de grenades lacrymogènes - 10/02/2026

Question des bourses - le ministre Daouda Ngom défend les investissements de l’État: « En 2025, nous avons consacré 105 milliards… »

Question des bourses - le ministre Daouda Ngom défend les investissements de l’État: « En 2025, nous avons consacré 105 milliards… » - 10/02/2026

[🛑 DIRECT] Décès de l’étudiant Abdoulaye Bâ : le gouvernement se prononce…

[🛑 DIRECT] Décès de l’étudiant Abdoulaye Bâ : le gouvernement se prononce… - 10/02/2026

UCAD : fermeture exceptionnelle du campus social à partir de ce mardi 10 février

UCAD : fermeture exceptionnelle du campus social à partir de ce mardi 10 février - 10/02/2026

Route des Almadies : un conducteur ivre fauche plusieurs femmes, fait une morte et prend la fuite

Route des Almadies : un conducteur ivre fauche plusieurs femmes, fait une morte et prend la fuite - 10/02/2026

Du piratage au trafic : Comment la DAF compromise, pourrait alimenter un marché noir de documents

Du piratage au trafic : Comment la DAF compromise, pourrait alimenter un marché noir de documents - 09/02/2026

Affrontements à l’UCAD : un étudiant en médecine perd la vie

Affrontements à l’UCAD : un étudiant en médecine perd la vie - 09/02/2026

Affrontements à l’UCAD : La mosquée de l’université atteinte par des tirs de grenades lacrymogènes

Affrontements à l’UCAD : La mosquée de l’université atteinte par des tirs de grenades lacrymogènes - 09/02/2026

UCAD- affrontements entre étudiants et forces de l'ordre: un étudiant saute du 4e étage pour échapper à un incendie

UCAD- affrontements entre étudiants et forces de l'ordre: un étudiant saute du 4e étage pour échapper à un incendie - 09/02/2026

Mandat de dépôt contre Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et complices pour blanchiment, transmission volontaire du VIH et association de malfaiteurs

Mandat de dépôt contre Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et complices pour blanchiment, transmission volontaire du VIH et association de malfaiteurs - 09/02/2026

Tensions à l’UCAD : les Forces de défense et de sécurité de nouveau présentes sur le campus

Tensions à l’UCAD : les Forces de défense et de sécurité de nouveau présentes sur le campus - 09/02/2026

[Entretien] Maladies héréditaires du métabolisme : Le Pr. Maouly Fall alerte sur les mariages consanguins

[Entretien] Maladies héréditaires du métabolisme : Le Pr. Maouly Fall alerte sur les mariages consanguins - 09/02/2026

Affaire des supporters sénégalais détenus au Maroc : le mouvement de grève des avocats locaux se poursuit ( Me Patrick Kabou)

Affaire des supporters sénégalais détenus au Maroc : le mouvement de grève des avocats locaux se poursuit ( Me Patrick Kabou) - 09/02/2026

Bocar Samba Dièye réclame confrontation : la CBAO retarde encore la restitution de ses fonds

Bocar Samba Dièye réclame confrontation : la CBAO retarde encore la restitution de ses fonds - 09/02/2026

Couples, partages et contaminations VIH: Djiby Dramé avoue être en couple avec son «homme», M.Gningue, tout en «partageant » D.L.Dieng avec Pape Cheikh Diallo …D.L.Dieng reconnait que l'animateur était aussi sa «Oubi» (femme) et lui le «Yoss» (homme)

Couples, partages et contaminations VIH: Djiby Dramé avoue être en couple avec son «homme», M.Gningue, tout en «partageant » D.L.Dieng avec Pape Cheikh Diallo …D.L.Dieng reconnait que l'animateur était aussi sa «Oubi» (femme) et lui le «Yoss» (homme) - 09/02/2026

Sadio Mané dans le TOP 100 des meilleurs joueurs du siècle

Sadio Mané dans le TOP 100 des meilleurs joueurs du siècle - 08/02/2026

WhatsApp, relations non protégées et VIH : les dessous explosive de l’affaire pape cheikh diallo et Djiby drame…douze interpellations dont Six séropositifs

WhatsApp, relations non protégées et VIH : les dessous explosive de l’affaire pape cheikh diallo et Djiby drame…douze interpellations dont Six séropositifs - 07/02/2026

Remise des allocations de la Campagne « Dello Njukkal » : près de 600 millions FCFA mobilisés, répartis en 25 cellules pour l’autonomisation des militaires invalides

Remise des allocations de la Campagne « Dello Njukkal » : près de 600 millions FCFA mobilisés, répartis en 25 cellules pour l’autonomisation des militaires invalides - 07/02/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie: Perquisitions et 6 cas de séropositivité détectés

Affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie: Perquisitions et 6 cas de séropositivité détectés - 07/02/2026

Tournée politique : Ousmane Sonko à Fass Barigo « Cette commune manque de tout, où étaient nos dirigeants de 1960 à 2026 ? »

Tournée politique : Ousmane Sonko à Fass Barigo « Cette commune manque de tout, où étaient nos dirigeants de 1960 à 2026 ? » - 07/02/2026

Acte contre nature et de transmission du VIH : Pape Cheikh Diallo et l’artiste Djiby Dramé cités dans une affaire d'homosexualité

Acte contre nature et de transmission du VIH : Pape Cheikh Diallo et l’artiste Djiby Dramé cités dans une affaire d'homosexualité - 07/02/2026

CAMEROUN- Arrestation de 17 cambistes sénégalais par la police de Douala

CAMEROUN- Arrestation de 17 cambistes sénégalais par la police de Douala - 07/02/2026

Réseau pédocriminel international :Commission rogatoire, vidéos et VIH… la Dic fait tomber une mafia aux tentacules françaises

Réseau pédocriminel international :Commission rogatoire, vidéos et VIH… la Dic fait tomber une mafia aux tentacules françaises - 07/02/2026

UCAD en état de siège-Corniche Ouest en flammes : « Gatsa-Gatsa » sur la Corniche, barricades et face-à-face explosif avec les FDS

UCAD en état de siège-Corniche Ouest en flammes : « Gatsa-Gatsa » sur la Corniche, barricades et face-à-face explosif avec les FDS - 06/02/2026

UCAD : « Mortal Kombat » entre étudiants et FDS sur la Corniche Ouest après la fermeture des restaurants universitaires

UCAD : « Mortal Kombat » entre étudiants et FDS sur la Corniche Ouest après la fermeture des restaurants universitaires - 06/02/2026

Maroc: Walid Regragui démissionne de son poste de sélectionneur national

Maroc: Walid Regragui démissionne de son poste de sélectionneur national - 06/02/2026

Tensions à l'Université : Le COUD ferme immédiatement les restaurants face aux

Tensions à l'Université : Le COUD ferme immédiatement les restaurants face aux "Journées sans Tickets" - 06/02/2026

Projet de l’ancien aéroport de Yoff : la CDC Habitat relance la commercialisation des parcelles

Projet de l’ancien aéroport de Yoff : la CDC Habitat relance la commercialisation des parcelles - 06/02/2026

Port de Dakar et les 4000 conteneurs bloqués au Mali : Plus de 13 milliards de francs CFA envolés

Port de Dakar et les 4000 conteneurs bloqués au Mali : Plus de 13 milliards de francs CFA envolés - 06/02/2026

Cyberattaque à la DAF : production des cartes d’identité suspendue, la DAF tente de rassurer sur l’intégrité des données...une enquête ouverte

Cyberattaque à la DAF : production des cartes d’identité suspendue, la DAF tente de rassurer sur l’intégrité des données...une enquête ouverte - 05/02/2026

RSS Syndication