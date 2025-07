Trafic de drogue à Yeumbeul : 174 képas de Kush saisis, un étranger arrêté

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul a frappé un grand coup ce 12 juillet 2025 vers 16h, en procédant à l’interpellation d’un individu de nationalité étrangère pour offre et cession de drogue de synthèse de type “Kush”.





Une descente ciblée et fructueuse



L’arrestation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant des activités suspectes à la Route des Rarines. Les policiers ont effectué une descente surprise dans une maison du quartier, où ils ont surpris le suspect en plein ensachage de drogue dans une chambre.





Saisie opérée :

• 174 képas de Kush, soigneusement emballés

Une quantité importante, destinée manifestement à l’écoulement en détail dans la zone.





Aveux et poursuites



Lors de son audition, le mis en cause a reconnu être le propriétaire de la drogue. Il a été placé en garde à vue, poursuivi pour :

• Offre ou cession de produits stupéfiants

• Détention en vue de trafic de drogue de synthèse