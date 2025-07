Trafic de drogue à Thiès – Fuite nocturne, herbe interdite et 4x4 abandonné : un coup dur pour les trafiquants de chanvre

La traque des narcotrafiquants continue de plus belle à l’intérieur du pays. Dans la soirée du mardi 22 juillet 2025, la compagnie de Gendarmerie de Thiès a intercepté une importante cargaison de chanvre indien, dissimulée dans un véhicule tout-terrain.



Un contrôle de routine, une découverte stupéfiante

L’opération débute aux abords du chantier du Centre National d’Entraînement des Forces d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (CNEFIGN). En patrouille, les gendarmes aperçoivent un véhicule 4x4 suspect. Les occupants, repérant la présence des forces de l’ordre, prennent immédiatement la fuite à pied, abandonnant leur véhicule et son contenu compromettant.



Soutien tactique et ratissage efficace

Une opération de ratissage est alors déclenchée en urgence. Elle mobilise les éléments de la brigade de Notto Diobass, appuyés par ceux de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) de Thiès. Les recherches permettent de mettre la main sur quatre grands sacs, contenant 92 paquets de chanvre indien.



Une fuite déjà signalée au péage

Selon les premières investigations, le même véhicule aurait, quelques heures auparavant, forcé la barrière d’un poste de péage, avant de s’engouffrer en direction de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Ce comportement suspect avait déjà alerté certaines unités de sécurité.



Suite judiciaire en cours

Le véhicule, ainsi que la marchandise illicite, ont été conduits à l’unité pour les besoins de l’enquête. Les recherches se poursuivent pour identifier et interpeller les trafiquants en cavale.