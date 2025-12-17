Conteneurs bloqués, marchandises détruites : 200 millions F CFA évités aux enchères, un bras de fer judiciaire qui s’enlise… Maersk Line face aux lourdes accusations d'un homme d’affaires

Un dossier aux allures de feuilleton judiciaire continue d’agiter les quais du Port autonome de Dakar et les couloirs du Tribunal de commerce. Selon L’Observateur, le contentieux opposant depuis 2023 la multinationale maritime Maersk Line à l’homme d’affaires sénégalais Mor Dieng connaît un nouveau rebondissement, sans toutefois livrer son épilogue.Examinée le 12 décembre dernier, l’affaire a une nouvelle fois été renvoyée au 6 mars prochain pour délibéré, prolongeant ainsi une bataille judiciaire déjà longue de plusieurs années. Au centre du litige, deux conteneurs d’une valeur estimée à plus de 200 millions de francs CFA, qui ont bien failli disparaître dans une vente aux enchères avant d’être retirés in extremis par l’administration des Douanes.D’après les révélations de L’Observateur, les cargaisons concernées sont arrivées au Sénégal en juin 2022. Mor Dieng affirme qu’elles sont illégalement retenues par Maersk Line, à la suite d’un différend portant sur des frais supplémentaires exigés par la compagnie maritime. Une situation qui a plongé l’opérateur économique dans une impasse, incapable de récupérer ses biens.Avec le temps, le préjudice s’est aggravé. Après trois années de stockage, les marchandises seraient aujourd’hui fortement détériorées, augmentant considérablement les pertes financières subies par l’homme d’affaires.Le dossier a pris une tournure encore plus sensible lorsque les deux conteneurs ont été inscrits sur une liste de biens destinés à être vendus aux enchères. Toujours selon L’Observateur, il a fallu une intervention de dernière minute des Douanes sénégalaises pour retirer ces biens de la vente, évitant ainsi une perte sèche estimée à plus de 200 millions de francs CFA.Face à ce qu’il considère comme un blocage abusif, Mor Dieng a décidé de hausser le ton. Il réclame désormais plusieurs centaines de millions de francs CFA en dommages et intérêts à Maersk Line, estimant que la compagnie maritime est directement responsable de la dégradation de ses marchandises et de l’asphyxie financière qui en a découlé.Exaspéré par la lenteur de la procédure judiciaire et redoutant un nouveau renvoi du dossier en 2026, l’homme d’affaires est passé à une étape supérieure. Selon L’Observateur, il a saisi la ministre de la Justice par courrier, sollicitant une accélération du jugement afin que le Tribunal de commerce puisse enfin trancher ce dossier devenu emblématique des lenteurs judiciaires dans les litiges économiques.