Trafic d’or à Dakar : Une société dubaïote perd 3,3 kg estimés 292 millions de Fcfa … un homme d’affaires sénégalais mis en cause

La justice sénégalaise vient de condamner une société basée aux Émirats arabes unis à une sanction financière exceptionnelle. La Sûreté urbaine de Dakar a placé sous garde à vue le représentant local d’une entreprise dubaïote pour des faits graves d’abus de confiance portant sur plusieurs centaines de millions de francs CFA.







En effet, l’affaire remonte à une plainte déposée par la société Bafleh Jewellery Llc, établie à Dubaï et spécialisée dans le négoce de bijoux et de métaux précieux. Selon les éléments du dossier, dont nous fait part Libération, cette entreprise avait confié à son partenaire dakarois, identifié comme le nommé Same Mbaye Niasse, chef d’entreprise bien connu dans les milieux du commerce à Dakar, une importante quantité d’or brut destinée à la vente.







Les documents comptables font état d’un stock considérable : 3303,627 grammes d’or d’une valeur estimée à 291.875.385 Fcfa. La mission confiée au représentant local était claire : vendre la marchandise et reverser le produit de la vente à la société dubaïote propriétaire des bijoux.







Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Malgré plusieurs relances et demandes répétées, le partenaire sénégalais n’a jamais daigné remettre le moindre lingot d’or ni verser le montant équivalent à la valeur de la marchandise écoulée. Le montant total du préjudice subi est évalué à 326,69 grammes d’or, soit l’équivalent de 28.912.320 Fcfa.







Face à ce mutisme et à cette absence totale de coopération, les plaignants n’ont eu d’autre choix que de saisir la justice sénégalaise. Interrogé par les enquêteurs après sa mise en garde à vue, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés, admettant avoir effectivement écoulé la totalité du produit confié et utilisé les recettes de vente à des fins personnelles, au mépris du contrat qui le liait à son partenaire émirati.







Une tentative de négociation rejetée







Conscient de la gravité de sa situation juridique, Same Mbaye Niasse a sollicité un délai supplémentaire pour tenter de régler le litige à l’amiable. Il s’est engagé à verser un trimestre, soit un montant de 30.000.000 Fcfa, d’ici la fin du mois d’avril, espérant ainsi apaiser la colère de ses créanciers.







Mais cette proposition n’a pas convaincu les représentants de Bafleh Jewellery Llc. Ces derniers ont catégoriquement refusé tout arrangement à l’amiable, exigeant soit le paiement intégral et immédiat du reliquat dû, soit la restitution de la quantité d’or restante en nature.

