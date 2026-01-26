Réunion préparatoire des Nations Unies sur l’eau : « Les femmes sont en première ligne de la gestion quotidienne de l’eau... » (Président Diomaye Faye)

Présidant la cérémonie d’ouverture de haut niveau de la réunion préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l’eau, ce lundi 26 janvier, au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Dakar, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un vibrant hommage aux femmes, qu’il a qualifiées d’« actrices incontournables du changement » dans la gestion des ressources hydriques.



Dans son discours, le chef de l’État a souligné le rôle central des femmes dans la gestion quotidienne de l’eau, appelant à leur pleine reconnaissance dans les politiques publiques et les stratégies de développement durable. « Les femmes, qui sont en première ligne de la gestion quotidienne de l’eau, doivent être pleinement reconnues comme actrices du changement. C’est dans une dynamique inclusive que nous pourrons relever ce défi et atteindre les objectifs de la Conférence des Nations Unies sur l’eau », a déclaré le président Diomaye Faye.



Se réjouissant de la forte mobilisation des acteurs nationaux et internationaux, le chef de l’État a salué la diversité des participants réunis à Dakar pour la co-construction d’une feuille de route ambitieuse et opérationnelle.



Pendant deux jours, les travaux porteront sur la consolidation de six dialogues interactifs qui structureront la Conférence des Nations Unies sur l’eau prévue en décembre 2026. Ces échanges s’articuleront autour des thématiques suivantes : l’eau pour les populations, l’eau pour la prospérité, l’eau pour la planète, l’eau pour la coopération, l’eau dans les processus multilatéraux, ainsi que les investissements dans le secteur de l’eau.



Cette rencontre marque une étape décisive dans la préparation de la conférence mondiale et réaffirme l’engagement du Sénégal en faveur d’une gouvernance inclusive, durable et équitable de l’eau.

