Mbour : un conducteur de Jakarta tue l’un de ses présumés agresseurs

Un violent affrontement a coûté la vie à un homme dans la nuit de vendredi à samedi à Saly-Carrefour, dans le département de Mbour. Un conducteur de moto-Jakarta a mortellement blessé l’un de ses présumés agresseurs lors d’une altercation, selon des sources policières, renseignent nos confrères de l'Observateur.





Les faits se sont déroulés aux environs de 5 heures du matin, dans une ruelle peu fréquentée de la commune de Saly-Portudal. La victime, identifiée sous le nom de M. Diop, aurait tenté, avec deux autres individus, d’agresser le conducteur de Jakarta, M. Willane, originaire de la région de Kaffrine, alors qu’il se rendait à Mbour.





Pris à partie par le groupe, le conducteur aurait été violemment attaqué. Blessé, il serait parvenu à se saisir de l’arme blanche de l’un de ses assaillants et à riposter pour se défendre. Touché grièvement, M. Diop est parvenu à rentrer chez lui avant de succomber à ses blessures. Il présentait notamment une plaie à l’avant-bras gauche et une autre au thorax.





Alertés par des passants, les éléments du commissariat urbain de Saly-Portudal se sont rendus sur les lieux. Le conducteur de Jakarta, également blessé, a été évacué vers l’hôpital de Mbour par les sapeurs-pompiers, où il a reçu les soins nécessaires avant d’être placé à la disposition des enquêteurs.





Entendu par la police, M. Willane a déclaré avoir agi en état de légitime défense, affirmant avoir arraché l’arme de son agresseur au cours de la bagarre. Les premiers éléments de l’enquête tendent à confirmer cette version, l’arme blanche utilisée ayant été retrouvée par les forces de l’ordre.





La victime a été inhumée samedi matin au cimetière de Mbour. Quant aux deux autres individus impliqués dans l’agression, ils ont pris la fuite et font l'objet de recherches actives par la police.





Une enquête est en cours pour établir avec précision les circonstances de ce drame.

