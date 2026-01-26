Linguère : un véhicule « Cheikhou Chérifou » dérape et fait 13 blessés dont 5 graves

Un accident de la circulation s’est produit ce lundi matin à l’entrée de la ville de Linguère. Le bilan provisoire fait état de 13 blessés, dont 5 dans un état grave, selon des témoignages recueillis sur place.
Il s’agit d’un mini-car de transport interurbain, communément appelé « Cheikhou Chérifou », qui convoyait des passagers en provenance de Matam à destination de Dakar. Le véhicule a dérapé avant de se renverser à quelques encablures de la ville, a indiqué une source digne de foi.
D’après le chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Linguère, toutes les victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier Magatte Lô pour leur prise en charge médicale. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident.
-
Crise dans les secteurs de l'Éducation et la Santé: Le G7 conteste la légitimité du président du Haut Conseil du Dialogue social
-
Fin de mandat à la Délégation générale du Québec : Iya Touré dresse le bilan de ses cinq ans à Dakar
-
Affaire Prodac : La chambre d’accusation du PFJ ordonne le mandat de dépôt contre Pape Malick Ndour, la défense réagit et annonce un recours ce jeudi
-
Sortie de Sonko contre la justice : « Le seul problème du pays, c’est lui! » (Yoro Dia)
-
Groenland : Copenhague et Nuuk saluent le soutien « sans faille » de Paris