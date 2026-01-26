Linguère : un véhicule « Cheikhou Chérifou » dérape et fait 13 blessés dont 5 graves


Linguère : un véhicule « Cheikhou Chérifou » dérape et fait 13 blessés dont 5 graves

Un accident de la circulation s’est produit ce lundi matin à l’entrée de la ville de Linguère. Le bilan provisoire fait état de 13 blessés, dont 5 dans un état grave, selon des témoignages recueillis sur place.

Il s’agit d’un mini-car de transport interurbain, communément appelé « Cheikhou Chérifou », qui convoyait des passagers en provenance de Matam à destination de Dakar. Le véhicule a dérapé avant de se renverser à quelques encablures de la ville, a indiqué une source digne de foi.

D’après le chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Linguère, toutes les victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier Magatte Lô pour leur prise en charge médicale. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident.

Lundi 26 Janvier 2026
Zale Ndiaye (Linguère)



