Ousmane Sonko en visite officielle au Maroc : « L’amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions »

En visite officielle au Maroc dans le cadre de la 15e session de la commission mixte sénégalo-marocaine, le Premier ministre Ousmane Sonko a prononcé un discours dans un contexte où la finale de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des nations n’a pas encore fini de faire débat. En réaffirmant la solidité des liens entre les deux nations au-delà des incidents sportifs récents, Ousmane Sonko précise son son voyage « n’est pas un voyage d’apaisement »..Pour le chef du gouvernement du sénégal il s’agit plutôt d’un « voyage de confirmation, de dépassement et de refondation du lien à la hauteur de deux nations qui se respectent, se reconnaissent et se projettent ensemble ».











Revenant sur les incidents survenus lors de compétitions sportives récentes, Ousmane Sonko a adopté un ton mesuré mais ferme : « le sport n’a pas divisé deux peuples. Il a éprouvé leurs liens. Il n’a pas opposé le Sénégal et le Maroc. Il a mis à l’épreuve l’intensité de deux passions nationales dans un espace commun. » Selon lui, les dérapages observés « ne doivent être ni niés ni dramatisés », mais requalifiés comme des excès émotionnels produits par la ferveur, et non comme des fractures politiques ou culturelles.







Le Premier ministre a insisté sur le fait que le sport, si passionnant et si passionné soit-il, est trop futile pour résumer les relations entre les deux nations et entre les deux États.







Des relations enracinées dans l’histoire







Ousmane Sonko a rappelé la profondeur des liens qui unissent le Sénégal et le Maroc, évoquant « l’ancienneté des liens humains, spirituels, économiques et culturels », ainsi que « la circulation historique des personnes, des savoirs, des confréries, des étudiants, des entrepreneurs ». Il a également souligné la confiance politique bâtie dans la durée, au-delà des alternances et des conjonctures. Il s’agit d’un lien entre États et peuples qui survit aux événements parce qu’il est enraciné dans l’histoire partagée.







La portée historique de cette visite, selon le Premier ministre, réside dans la forte capacité des deux États, deux États frères, de ne pas laisser l’émotion surplomber et décider du sens. « Deux peuples frères peuvent traverser l’intensité sans se diviser », a-t-il soutenu, insistant sur le fait que l’amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions.







Ousmane Sonko a tracé une perspective pour la coopération bilatérale en ces termes : « nos travaux doivent sceller un avenir commun et réaffirmer que leur avenir commun est appelé à être plus dense, plus structuré et plus ambitieux. » Cette 15e session de la commission mixte sénégalo-marocaine devrait ainsi être l’occasion de renforcer les partenariats économiques, culturels et politiques entre les deux pays, dans un esprit de fraternité et de projection commune vers l’avenir.

