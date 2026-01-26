Ousmane Sonko en visite officielle au Maroc : « L’amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions »


Ousmane Sonko en visite officielle au Maroc : « L’amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions »

En visite officielle au Maroc dans le cadre de la 15e session de la commission mixte sénégalo-marocaine, le Premier ministre Ousmane Sonko a prononcé un discours dans un contexte où la finale de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des nations n’a pas encore fini de faire débat. En réaffirmant la solidité des liens entre les deux nations au-delà des incidents sportifs récents, Ousmane Sonko précise son son voyage « n’est pas un voyage d’apaisement »..Pour le chef du gouvernement du sénégal il s’agit plutôt d’un « voyage de confirmation, de dépassement et de refondation du lien à la hauteur de deux nations qui se respectent, se reconnaissent et se projettent ensemble ». 

 

 

Revenant sur les incidents survenus lors de compétitions sportives récentes, Ousmane Sonko a adopté un ton mesuré mais ferme : « le sport n’a pas divisé deux peuples. Il a éprouvé leurs liens. Il n’a pas opposé le Sénégal et le Maroc. Il a mis à l’épreuve l’intensité de deux passions nationales dans un espace commun. » Selon lui, les dérapages observés « ne doivent être ni niés ni dramatisés », mais requalifiés comme des excès émotionnels produits par la ferveur, et non comme des fractures politiques ou culturelles. 

 

Le Premier ministre a insisté sur le fait que le sport, si passionnant et si passionné soit-il, est trop futile pour résumer les relations entre les deux nations et entre les deux États. 

 

Des relations enracinées dans l’histoire

 

Ousmane Sonko a rappelé la profondeur des liens qui unissent le Sénégal et le Maroc, évoquant « l’ancienneté des liens humains, spirituels, économiques et culturels », ainsi que « la circulation historique des personnes, des savoirs, des confréries, des étudiants, des entrepreneurs ». Il a également souligné la confiance politique bâtie dans la durée, au-delà des alternances et des conjonctures. Il s’agit d’un lien entre États et peuples qui survit aux événements parce qu’il est enraciné dans l’histoire partagée. 

 

La portée historique de cette visite, selon le Premier ministre, réside dans la forte capacité des deux États, deux États frères, de ne pas laisser l’émotion surplomber et décider du sens. « Deux peuples frères peuvent traverser l’intensité sans se diviser », a-t-il soutenu, insistant sur le fait que l’amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions. 

 

Ousmane Sonko a tracé une perspective pour la coopération bilatérale en ces termes : « nos travaux doivent sceller un avenir commun et réaffirmer que leur avenir commun est appelé à être plus dense, plus structuré et plus ambitieux. » Cette 15e session de la commission mixte sénégalo-marocaine devrait ainsi être l’occasion de renforcer les partenariats économiques, culturels et politiques entre les deux pays, dans un esprit de fraternité et de projection commune vers l’avenir.

Autres articles
Lundi 26 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Le Sénégal réaffirme son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara

Le Sénégal réaffirme son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara - 26/01/2026

Marchés financiers: l'or s'envole au-delà des 5.100 dollars, les Bourses calmes

Marchés financiers: l'or s'envole au-delà des 5.100 dollars, les Bourses calmes - 26/01/2026

Diamaguène Sicap Mbao : la police démantèle un gang après une agression à Poste Thiaroye

Diamaguène Sicap Mbao : la police démantèle un gang après une agression à Poste Thiaroye - 26/01/2026

Linguère : un véhicule « Cheikhou Chérifou » dérape et fait 13 blessés dont 5 graves

Linguère : un véhicule « Cheikhou Chérifou » dérape et fait 13 blessés dont 5 graves - 26/01/2026

Nécrologie : Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly endeuillé...

Nécrologie : Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly endeuillé... - 26/01/2026

Réunion préparatoire des Nations Unies sur l’eau : « Les femmes sont en première ligne de la gestion quotidienne de l’eau... » (Président Diomaye Faye)

Réunion préparatoire des Nations Unies sur l’eau : « Les femmes sont en première ligne de la gestion quotidienne de l’eau... » (Président Diomaye Faye) - 26/01/2026

Réunion préparatoire des Nations Unies sur l’eau : Diomaye Faye alerte sur une crise mondiale qui frappe durement l’Afrique

Réunion préparatoire des Nations Unies sur l’eau : Diomaye Faye alerte sur une crise mondiale qui frappe durement l’Afrique - 26/01/2026

Trafic d’or à Dakar : Une société dubaïote perd 3,3 kg estimés 292 millions de Fcfa … un homme d’affaires sénégalais mis en cause

Trafic d’or à Dakar : Une société dubaïote perd 3,3 kg estimés 292 millions de Fcfa … un homme d’affaires sénégalais mis en cause - 26/01/2026

« Manipulation dénoncée de la CAF » : Le Club des Avocats du Maroc poursuit la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) en justice

« Manipulation dénoncée de la CAF » : Le Club des Avocats du Maroc poursuit la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) en justice - 26/01/2026

« Lamine Tankon » , les plantes médicinales et l’arnaque à 338 millions de FCFA : Un vaste réseau d’escrocs piégeait ses victimes via WhatsApp

« Lamine Tankon » , les plantes médicinales et l’arnaque à 338 millions de FCFA : Un vaste réseau d’escrocs piégeait ses victimes via WhatsApp - 26/01/2026

Restructuration de la dette publique / Le Sénégal dos au mur face à ses créanciers : Quand Paris et Pékin font cause commune…

Restructuration de la dette publique / Le Sénégal dos au mur face à ses créanciers : Quand Paris et Pékin font cause commune… - 26/01/2026

Mbour : un conducteur de Jakarta tue l’un de ses présumés agresseurs

Mbour : un conducteur de Jakarta tue l’un de ses présumés agresseurs - 26/01/2026

Keur Massar : un émigré condamné après avoir agressé sa belle-mère sur fond de rejet de la polygamie

Keur Massar : un émigré condamné après avoir agressé sa belle-mère sur fond de rejet de la polygamie - 26/01/2026

Une tempête hivernale majeure a déjà fait au moins dix morts aux États-Unis

Une tempête hivernale majeure a déjà fait au moins dix morts aux États-Unis - 26/01/2026

L’or franchit pour la première fois le seuil historique des 5.000 dollars

L’or franchit pour la première fois le seuil historique des 5.000 dollars - 26/01/2026

Un ferry fait naufrage aux Philippines: au moins 18 morts et 24 disparus

Un ferry fait naufrage aux Philippines: au moins 18 morts et 24 disparus - 26/01/2026

Clinton appelle les Américains “à se lever”, Trump accuse les démocrates de semer le “chaos”

Clinton appelle les Américains “à se lever”, Trump accuse les démocrates de semer le “chaos” - 26/01/2026

[ Contribution] Appel à l’apaisement entre le Sénégal et le Maroc : Pour l’honneur du sport et au-delà de la coupe, l’essentiel demeure la fraternité

[ Contribution] Appel à l’apaisement entre le Sénégal et le Maroc : Pour l’honneur du sport et au-delà de la coupe, l’essentiel demeure la fraternité - 26/01/2026

Inde-Afrique : renforcer les partenariats ( Par Rajiv Bhatia)

Inde-Afrique : renforcer les partenariats ( Par Rajiv Bhatia) - 26/01/2026

Sénégal : la valorisation de figures féminines inspirantes au cœur du projet Plurielles

Sénégal : la valorisation de figures féminines inspirantes au cœur du projet Plurielles - 26/01/2026

TOUBA- MBACKÉ/ Que retenir de l’opération de sécurisation d’envergure déroulée samedi sous la supervision du Ministre de l’Intérieur ?

TOUBA- MBACKÉ/ Que retenir de l’opération de sécurisation d’envergure déroulée samedi sous la supervision du Ministre de l’Intérieur ? - 26/01/2026

TOUBA – Un berger blesse grièvement avec une machette un maître coranique et prend la fuite

TOUBA – Un berger blesse grièvement avec une machette un maître coranique et prend la fuite - 26/01/2026

Thiès - Destruction de l'œuvre d'art de feu Papa Ibra Tall : Ses héritiers expriment leur mécontentement et déclarent...

Thiès - Destruction de l'œuvre d'art de feu Papa Ibra Tall : Ses héritiers expriment leur mécontentement et déclarent... - 26/01/2026

Journée internationale de la Douane : une randonnée pédestre mobilise acteurs publics et privés

Journée internationale de la Douane : une randonnée pédestre mobilise acteurs publics et privés - 26/01/2026

Accident à hauteur de Keur Ndiaye Lô : Un camion fou fait cinq morts et deux blessés sur l’autoroute à péage

Accident à hauteur de Keur Ndiaye Lô : Un camion fou fait cinq morts et deux blessés sur l’autoroute à péage - 25/01/2026

Locales 2027: Le député Babacar Ndiaye (Pastef) annonce sa candidature à la mairie de Pikine

Locales 2027: Le député Babacar Ndiaye (Pastef) annonce sa candidature à la mairie de Pikine - 25/01/2026

Minneapolis: les valeurs fondamentales aux Etats-Unis sont

Minneapolis: les valeurs fondamentales aux Etats-Unis sont "attaquées", dénonce Obama qui appelle à un "sursaut" - 25/01/2026

Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès :

Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès : "La pêche est un choix stratégique majeur pour la souveraineté alimentaire" (Dr Fatou Diouf) - 25/01/2026

Saint-Louis : la problématique sur les statistiques sensibles au genre au cœur d'un forum régional

Saint-Louis : la problématique sur les statistiques sensibles au genre au cœur d'un forum régional - 25/01/2026

Kaolack : des produits prohibés et des billets noirs d’une contre-valeur de 6,9 milliards, incinérés

Kaolack : des produits prohibés et des billets noirs d’une contre-valeur de 6,9 milliards, incinérés - 24/01/2026

RSS Syndication