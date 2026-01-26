Nécrologie : Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly endeuillé...

Le capitaine des Lions de la Téranga, Kalidou Koulibaly, est en deuil. Il a perdu son père, Dabele Koulibaly, ce lundi 26 janvier 2026 en France, a-t-on appris de source médiatique.
En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Dakaractu présente ses condoléances attristées à notre champion d'Afrique Kalidou Koulibaly, à sa famille ainsi qu’à l’ensemble de ses proches.
