Diamaguène Sicap Mbao : la police démantèle un gang après une agression à Poste Thiaroye


Le Commissariat d’arrondissement de Diamaguène-Sicap Mbao a procédé, le samedi 25 janvier 2026, au démantèlement d’une bande de six (06) individus impliqués dans une affaire de vol avec violence, association de malfaiteurs, complicité et détention de stupéfiants.

 

Selon une note de la Police nationale, l’alerte a été donnée aux environs de 05 heures du matin par une victime agressée au niveau de Poste Thiaroye. Cette dernière a déclaré avoir été attaquée par deux individus circulant à bord d’un scooter, qui lui ont arraché son sac contenant un téléphone portable de marque iPhone 14 Pro Max, des ordonnances médicales ainsi qu’une importante somme d’argent.

Grâce aux investigations menées dans la foulée, les éléments de la police ont pu localiser les suspects dans le secteur de Diamaguène. Une descente rapide sur les lieux a permis d’interpeller six individus trouvés dans une chambre. La victime a formellement identifié ses deux agresseurs parmi le groupe.

La perquisition effectuée sur place a conduit à la saisie de :

  • une quantité de chanvre indien, dont la propriété a été reconnue par quatre des individus interpellés ;

  • deux (02) scooters, dont celui utilisé lors de l’agression ;

  • une (01) moto de type Jakarta.

Interrogés, les deux principaux suspects ont reconnu sans détour les faits de vol avec violence. L’ensemble des mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, tandis que les engins motorisés ont été consignés.





Lundi 26 Janvier 2026
Dakaractu



