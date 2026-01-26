Réunion préparatoire des Nations Unies sur l’eau : Diomaye Faye alerte sur une crise mondiale qui frappe durement l’Afrique


Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a rappelé ce lundi 26 janvier, lors de la cérémonie d’ouverture de la réunion de haut niveau préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l’eau, que la crise de l’eau constitue aujourd’hui une réalité mondiale, touchant de manière particulièrement sévère le continent africain.

Dans son allocution, le Président de la République a insisté sur le caractère vital de l’eau, aussi bien pour l’homme que pour la nature, soulignant son rôle central dans le maintien de l’équilibre de la planète et dans l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD).

« L’eau est une ressource vitale pour l’homme et la nature. Elle est indispensable au maintien de l’équilibre de la planète et à l’atteinte des objectifs de développement durable », a déclaré le président Diomaye Faye.

Évoquant l’ampleur de la crise, le chef de l’État a dressé un constat alarmant sur la situation en Afrique, où près de 40 % de la population n’a pas accès à l’eau potable et plus de 70 % souffre d’un déficit de services d’assainissement de base. « C’est une situation moralement inacceptable. Tant qu’elle persistera, notre responsabilité collective restera engagée, car les crises de l’eau alimentent les crises alimentaires, fragilisent les économies, déplacent les populations et exacerbent les tensions », a-t-il regretté.

Le président de la République a également mis en garde contre l’aggravation de cette crise sous l’effet du changement climatique, qui perturbe profondément le cycle de l’eau. Sécheresses, inondations, irrégularité des précipitations, fonte des glaces et élévation du niveau des mers figurent parmi les conséquences directes de ce dérèglement.

Selon lui, les perturbations liées à l’eau affectent de nombreux secteurs vitaux, notamment la disponibilité en eau douce, la santé, l’agriculture, l’énergie, l’éducation et la biodiversité. « Face à cette précarisation de la vie, le coût de l’inaction est immense. Il se mesure en vies humaines perdues, en opportunités de développement compromises, en fractures sociales aggravées et parfois en paix menacée », a-t-il averti.

Pour le président Bassirou Diomaye Faye, investir dans l’eau dépasse largement la seule construction d’infrastructures. « Investir dans l’eau, ce n’est pas seulement financer des infrastructures, c’est aussi investir dans la résilience climatique, la prévention des tensions et des conflits, ainsi que dans la stabilité et la prospérité », a-t-il souligné.

Il a enfin appelé au renforcement du plaidoyer afin que la problématique de l’eau demeure au cœur de l’action climatique et de l’agenda international.

Autres articles
Lundi 26 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Le Sénégal réaffirme son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara

Le Sénégal réaffirme son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara - 26/01/2026

Marchés financiers: l'or s'envole au-delà des 5.100 dollars, les Bourses calmes

Marchés financiers: l'or s'envole au-delà des 5.100 dollars, les Bourses calmes - 26/01/2026

Ousmane Sonko en visite officielle au Maroc : « L’amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions »

Ousmane Sonko en visite officielle au Maroc : « L’amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions » - 26/01/2026

Diamaguène Sicap Mbao : la police démantèle un gang après une agression à Poste Thiaroye

Diamaguène Sicap Mbao : la police démantèle un gang après une agression à Poste Thiaroye - 26/01/2026

Linguère : un véhicule « Cheikhou Chérifou » dérape et fait 13 blessés dont 5 graves

Linguère : un véhicule « Cheikhou Chérifou » dérape et fait 13 blessés dont 5 graves - 26/01/2026

Nécrologie : Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly endeuillé...

Nécrologie : Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly endeuillé... - 26/01/2026

Réunion préparatoire des Nations Unies sur l’eau : « Les femmes sont en première ligne de la gestion quotidienne de l’eau... » (Président Diomaye Faye)

Réunion préparatoire des Nations Unies sur l’eau : « Les femmes sont en première ligne de la gestion quotidienne de l’eau... » (Président Diomaye Faye) - 26/01/2026

Trafic d’or à Dakar : Une société dubaïote perd 3,3 kg estimés 292 millions de Fcfa … un homme d’affaires sénégalais mis en cause

Trafic d’or à Dakar : Une société dubaïote perd 3,3 kg estimés 292 millions de Fcfa … un homme d’affaires sénégalais mis en cause - 26/01/2026

« Manipulation dénoncée de la CAF » : Le Club des Avocats du Maroc poursuit la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) en justice

« Manipulation dénoncée de la CAF » : Le Club des Avocats du Maroc poursuit la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) en justice - 26/01/2026

« Lamine Tankon » , les plantes médicinales et l’arnaque à 338 millions de FCFA : Un vaste réseau d’escrocs piégeait ses victimes via WhatsApp

« Lamine Tankon » , les plantes médicinales et l’arnaque à 338 millions de FCFA : Un vaste réseau d’escrocs piégeait ses victimes via WhatsApp - 26/01/2026

Restructuration de la dette publique / Le Sénégal dos au mur face à ses créanciers : Quand Paris et Pékin font cause commune…

Restructuration de la dette publique / Le Sénégal dos au mur face à ses créanciers : Quand Paris et Pékin font cause commune… - 26/01/2026

Mbour : un conducteur de Jakarta tue l’un de ses présumés agresseurs

Mbour : un conducteur de Jakarta tue l’un de ses présumés agresseurs - 26/01/2026

Keur Massar : un émigré condamné après avoir agressé sa belle-mère sur fond de rejet de la polygamie

Keur Massar : un émigré condamné après avoir agressé sa belle-mère sur fond de rejet de la polygamie - 26/01/2026

Une tempête hivernale majeure a déjà fait au moins dix morts aux États-Unis

Une tempête hivernale majeure a déjà fait au moins dix morts aux États-Unis - 26/01/2026

L’or franchit pour la première fois le seuil historique des 5.000 dollars

L’or franchit pour la première fois le seuil historique des 5.000 dollars - 26/01/2026

Un ferry fait naufrage aux Philippines: au moins 18 morts et 24 disparus

Un ferry fait naufrage aux Philippines: au moins 18 morts et 24 disparus - 26/01/2026

Clinton appelle les Américains “à se lever”, Trump accuse les démocrates de semer le “chaos”

Clinton appelle les Américains “à se lever”, Trump accuse les démocrates de semer le “chaos” - 26/01/2026

[ Contribution] Appel à l’apaisement entre le Sénégal et le Maroc : Pour l’honneur du sport et au-delà de la coupe, l’essentiel demeure la fraternité

[ Contribution] Appel à l’apaisement entre le Sénégal et le Maroc : Pour l’honneur du sport et au-delà de la coupe, l’essentiel demeure la fraternité - 26/01/2026

Inde-Afrique : renforcer les partenariats ( Par Rajiv Bhatia)

Inde-Afrique : renforcer les partenariats ( Par Rajiv Bhatia) - 26/01/2026

Sénégal : la valorisation de figures féminines inspirantes au cœur du projet Plurielles

Sénégal : la valorisation de figures féminines inspirantes au cœur du projet Plurielles - 26/01/2026

TOUBA- MBACKÉ/ Que retenir de l’opération de sécurisation d’envergure déroulée samedi sous la supervision du Ministre de l’Intérieur ?

TOUBA- MBACKÉ/ Que retenir de l’opération de sécurisation d’envergure déroulée samedi sous la supervision du Ministre de l’Intérieur ? - 26/01/2026

TOUBA – Un berger blesse grièvement avec une machette un maître coranique et prend la fuite

TOUBA – Un berger blesse grièvement avec une machette un maître coranique et prend la fuite - 26/01/2026

Thiès - Destruction de l'œuvre d'art de feu Papa Ibra Tall : Ses héritiers expriment leur mécontentement et déclarent...

Thiès - Destruction de l'œuvre d'art de feu Papa Ibra Tall : Ses héritiers expriment leur mécontentement et déclarent... - 26/01/2026

Journée internationale de la Douane : une randonnée pédestre mobilise acteurs publics et privés

Journée internationale de la Douane : une randonnée pédestre mobilise acteurs publics et privés - 26/01/2026

Accident à hauteur de Keur Ndiaye Lô : Un camion fou fait cinq morts et deux blessés sur l’autoroute à péage

Accident à hauteur de Keur Ndiaye Lô : Un camion fou fait cinq morts et deux blessés sur l’autoroute à péage - 25/01/2026

Locales 2027: Le député Babacar Ndiaye (Pastef) annonce sa candidature à la mairie de Pikine

Locales 2027: Le député Babacar Ndiaye (Pastef) annonce sa candidature à la mairie de Pikine - 25/01/2026

Minneapolis: les valeurs fondamentales aux Etats-Unis sont

Minneapolis: les valeurs fondamentales aux Etats-Unis sont "attaquées", dénonce Obama qui appelle à un "sursaut" - 25/01/2026

Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès :

Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès : "La pêche est un choix stratégique majeur pour la souveraineté alimentaire" (Dr Fatou Diouf) - 25/01/2026

Saint-Louis : la problématique sur les statistiques sensibles au genre au cœur d'un forum régional

Saint-Louis : la problématique sur les statistiques sensibles au genre au cœur d'un forum régional - 25/01/2026

Kaolack : des produits prohibés et des billets noirs d’une contre-valeur de 6,9 milliards, incinérés

Kaolack : des produits prohibés et des billets noirs d’une contre-valeur de 6,9 milliards, incinérés - 24/01/2026

RSS Syndication