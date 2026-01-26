Restructuration de la dette publique / Le Sénégal dos au mur face à ses créanciers : Quand Paris et Pékin font cause commune…

Le Sénégal traverse une période de tensions financières inédites. Selon Africa Intelligence, la situation s’est considérablement détériorée depuis la révélation, fin 2024, de l’ampleur réelle de sa dette publique. Initialement estimée à 99,6 % du PIB fin 2023, celle-ci a été réévaluée à 132 % fin 2025 par l’État sénégalais et le Fonds monétaire international, qui a gelé son programme d’aide dès octobre 2024.







En effet, le changement de position de la France constitue un tournant majeur. En décembre 2025, en marge de la visite du président Emmanuel Macron à Pékin, le directeur général du Trésor français Bertrand Dumont a rencontré les dirigeants de la China Exim Bank. Selon toujours Africa Intelligence, lors de cet entretien discret, le cas du Sénégal s’est invité à l’ordre du jour aux côtés de dossiers plus anciens comme la Zambie ou l’Éthiopie.







Dumont aurait sondé ses homologues chinois sur la création d’un comité de créanciers officiels pour le Sénégal, que la France et la Chine coprésideraient. Cette structure s’inscrit dans le cadre commun du G20, un mécanisme de réduction coordonnée de la dette des pays à faibles revenus. La France et la Chine figurent parmi les deux principaux créanciers bilatéraux du Sénégal, d’après une étude du Finance for Development Lab publiée en décembre 2025.







Une résistance gouvernementale persistante







Contrairement à la Zambie et à l’Éthiopie qui ont accepté de restructurer leur dette, Dakar se montre réticent à cette option. Le Premier ministre Ousmane Sonko, qui dirige l’opposition à cette démarche au sein de l’exécutif, a critiqué début janvier qu’on veuille « imposer une restructuration » au Sénégal, rapporte Africa Intelligence. Ces déclarations publiques auraient crispé les cadres du FMI, qui lui reprochent d’avoir divulgué des éléments de négociations censés rester confidentiels.

