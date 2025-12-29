Oumra avortée, billets fantômes et millions envolés : l’agence « Kay Ziarra Sénégal » au cœur d’une vaste escroquerie

Le rêve spirituel s’est transformé en cauchemar judiciaire. Une vaste escroquerie liée au pèlerinage vient d’éclabousser l’agence « Kay Ziarra Sénégal », établie à la Patte d’Oie, plongeant des dizaines de futurs pèlerins dans la désillusion. Les faits, révélés par le quotidien Libération, mettent en cause un réseau présumé de fraude autour de l’organisation de la Oumra.







Selon Libération, le gérant de l’agence, Salit Kane, plus connu sous le sobriquet de « Baye Cheikh Salit Kane », a été arrêté par la Division nationale des investigations (Dnit) avant d’être déféré au parquet mercredi dernier, en même temps que l’un de ses collaborateurs. Ces interpellations font suite à une plainte collective déposée par plusieurs candidats à la Oumra, convaincus qu’ils devaient quitter Dakar le 20 décembre.







Le jour du départ, c’est à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) que la supercherie éclate au grand jour. Une fois sur place, les pèlerins découvrent avec stupeur que leurs billets d’avion ne sont pas valides. Aucun embarquement possible, aucun vol programmé : le voyage tant espéré s’arrête net aux portes de l’aéroport.







Toujours selon Libération, les plaignants déclarent avoir versé au total 15,4 millions de francs CFA à l’agence, pensant bénéficier d’un package complet pour la Oumra. Tous affirment avoir été attirés par une annonce publiée sur le réseau social Facebook, mettant en avant une offre présentée comme fiable et accessible.







L’affaire soulève une nouvelle fois la question de la prolifération d’agences informelles et de fausses offres de pèlerinage sur les réseaux sociaux, profitant de la ferveur religieuse et de la confiance des fidèles. L’enquête, désormais entre les mains de la Justice, devra déterminer l’ampleur exacte du préjudice, les responsabilités pénales des mis en cause et l’existence éventuelle d’autres victimes.

