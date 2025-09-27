Toute attaque contre la Russie entraînerait une « réponse résolue » (Lavrov)


Toute attaque contre la Russie entraînerait une « réponse résolue » (Lavrov)

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a mis en garde samedi contre toute attaque envers son pays, qui entraînerait une "réponse résolue", alors que Donald Trump a appelé à abattre les avions russes en cas de violation de l'espace aérien de l'Otan.

"La Russie est presque accusée de planifier une attaque contre les pays de l'Alliance atlantique et de l'Union européenne", a-t-il déclaré à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU.

"La Russie n'a pas et n'a jamais eu de telles intentions. Mais toute agression contre mon pays entraînera une réponse résolue. Il ne doit pas y avoir de doutes sur ce point", a-t-il ajouté.

Après les incursions dans le ciel européen d'une vingtaine de drones et des trois avions de combat russes, les pays de l'UE cherchent à renforcer leur défense, principalement aux abords de la Russie. A ces incursions répétées vient s'ajouter le survol de mystérieux drones au Danemark, qui a contraint les autorités à fermer l'aéroport de la capitale pendant plusieurs heures en début de semaine.

Face à cette menace, l'Union européenne veut renforcer sa sécurité, avec un "mur anti-drones", qu'une dizaine de pays, dont plusieurs qui ont connu des incursions russes, considèrent désormais comme une "priorité".

Donald Trump a jugé mardi que les pays de l'Otan auraient dû abattre les appareils russes violant leur espace aérien, après trois incursions de drones ou d'avions de combat russes sur le territoire de l'Alliance en moins de deux semaines.

L'Otan a de son côté averti mardi Moscou que l'"escalade" devait cesser et assuré qu'elle était prête à se défendre par tous les moyens, sans évoquer l'idée d'abattre les avions.

Donald Trump a fait volte-face mardi en comparant la Russie à un "tigre de papier" et en suggérant que l'Ukraine pourrait gagner la guerre face à l'armée russe, alors qu'il avait privilégié avant le dialogue avec Vladimir Poutine. Il est à penser que l’Ukraine pourrait « retrouver son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin » face à la Russie.

Autres articles
Samedi 27 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Ziguinchor : le marché Tilène rouvre ses portes, sept ans après un incendie

Ziguinchor : le marché Tilène rouvre ses portes, sept ans après un incendie - 27/09/2025

Mali : l'UE exige la libération immédiate d'un diplomate arrêté mi-août

Mali : l'UE exige la libération immédiate d'un diplomate arrêté mi-août - 27/09/2025

Effondrement d'une mine au Nigeria : au moins 18 morts, des dizaines de disparus

Effondrement d'une mine au Nigeria : au moins 18 morts, des dizaines de disparus - 27/09/2025

Dakar sous haute surveillance : 84 interpellations lors d’une opération spectaculaire de la gendarmerie

Dakar sous haute surveillance : 84 interpellations lors d’une opération spectaculaire de la gendarmerie - 27/09/2025

Affamé, il “vole” une corde : un docker du Port de Dakar condamné pour une sangle de 2 000 F CFA

Affamé, il “vole” une corde : un docker du Port de Dakar condamné pour une sangle de 2 000 F CFA - 27/09/2025

Les Etats-Unis révoquent le visa du président colombien, accusé d'actions

Les Etats-Unis révoquent le visa du président colombien, accusé d'actions "incendiaires" - 27/09/2025

Mbour – Amour, jalousie et 11 millions : l’incroyable feuilleton d’un chauffeur sénégalais et de sa maîtresse française septuagénaire

Mbour – Amour, jalousie et 11 millions : l’incroyable feuilleton d’un chauffeur sénégalais et de sa maîtresse française septuagénaire - 27/09/2025

Keur Massar – Mariage de rêve, cauchemar judiciaire : Un gérant d'une agence de transfert d'argent détourne 5,8 millions de FCFA pour financer son mariage

Keur Massar – Mariage de rêve, cauchemar judiciaire : Un gérant d'une agence de transfert d'argent détourne 5,8 millions de FCFA pour financer son mariage - 27/09/2025

Mandat d’arrêt international : Madiambal Diagne contre-attaque , annonce son retour volontaire au Sénégal et de se présenter à la justice sénégalaise

Mandat d’arrêt international : Madiambal Diagne contre-attaque , annonce son retour volontaire au Sénégal et de se présenter à la justice sénégalaise - 27/09/2025

Joola : Vingt-trois ans après, le naufrage de nos consciences Par Adama Sow

Joola : Vingt-trois ans après, le naufrage de nos consciences Par Adama Sow - 27/09/2025

Sira Gassama, orpheline du Joola, bouleverse la 23e commémoration :

Sira Gassama, orpheline du Joola, bouleverse la 23e commémoration : "Le silence ne guérira jamais les familles" - 26/09/2025

Diplomatie : Diomaye Faye annonce un séminaire en novembre pour redéfinir le partenariat avec la France

Diplomatie : Diomaye Faye annonce un séminaire en novembre pour redéfinir le partenariat avec la France - 26/09/2025

‎KOLDA / Toumany Camara (coordonnateur des handicapés républicains) :

‎KOLDA / Toumany Camara (coordonnateur des handicapés républicains) : "Je demande ma réintégration dans mon poste...J'ai été démis injustement!" - 26/09/2025

Lecornu nommera son gouvernement

Lecornu nommera son gouvernement "avant le début des travaux parlementaires" le 1er octobre (au Parisien) - 26/09/2025

Un Etat palestinien serait un

Un Etat palestinien serait un "suicide national" pour Israël, lance Netanyahu à l'ONU - 26/09/2025

Le Hamas voit dans

Le Hamas voit dans "le boycott" du discours de Netanyahu par des délégués de l'ONU un signe de "l'isolement" d'Israël - 26/09/2025

A l'ONU, Netanyahu rejette les accusations de

A l'ONU, Netanyahu rejette les accusations de "génocide" à Gaza - 26/09/2025

Israël a

Israël a "écrasé l'essentiel de la machine terroriste du Hamas", assure Netanyahu - 26/09/2025

Financement structuré : L’Afrique veut inventer son propre modèle

Financement structuré : L’Afrique veut inventer son propre modèle - 26/09/2025

Macky Sall rend hommage à l'artiste Abdoulaye Diallo

Macky Sall rend hommage à l'artiste Abdoulaye Diallo " le berger de l'Ile de Ngor" - 26/09/2025

Grand-Dakar : Imams et mairie s’affrontent autour d’un terrain – le bras de fer s’envenime

Grand-Dakar : Imams et mairie s’affrontent autour d’un terrain – le bras de fer s’envenime - 26/09/2025

L'ère des elles : une femme « médecin » des rails au Xinjiang

L'ère des elles : une femme « médecin » des rails au Xinjiang - 26/09/2025

Inondations à Tivaouane Peulh et Keur Massar: L’association caritative DOMOU SENEGAL en action de solidarité

Inondations à Tivaouane Peulh et Keur Massar: L’association caritative DOMOU SENEGAL en action de solidarité - 26/09/2025

Forces Armées: Le génie militaire à la rescousse des populations du fleuve Sénégal en proie aux inondations

Forces Armées: Le génie militaire à la rescousse des populations du fleuve Sénégal en proie aux inondations - 26/09/2025

Perturbations dans l'achat de crédit Woyofal: Les horaires d'ouverture des agences Senelec réaménagés

Perturbations dans l'achat de crédit Woyofal: Les horaires d'ouverture des agences Senelec réaménagés - 25/09/2025

« L’Afrique au cœur » de Macky Sall : l’Alliance Pour la République a lu « une réflexion de très haute facture »

« L’Afrique au cœur » de Macky Sall : l’Alliance Pour la République a lu « une réflexion de très haute facture » - 25/09/2025

KOLDA : Le Comité scientifique des gardiens des rites et traditions du Kankourang salue l’initiative du ministre de la culture…

KOLDA : Le Comité scientifique des gardiens des rites et traditions du Kankourang salue l’initiative du ministre de la culture… - 25/09/2025

Libération de Mansour Faye : L’APR s’en réjouit et salue la ténacité des militants

Libération de Mansour Faye : L’APR s’en réjouit et salue la ténacité des militants - 25/09/2025

Taxawu Senegaal : Babacar Mbengue quitte Khalifa Sall

Taxawu Senegaal : Babacar Mbengue quitte Khalifa Sall - 25/09/2025

Maintien en détention de Farba Ngom : l’APR constate « un acharnement » et appelle à une fin de « prise d’otage politique »

Maintien en détention de Farba Ngom : l’APR constate « un acharnement » et appelle à une fin de « prise d’otage politique » - 25/09/2025

RSS Syndication