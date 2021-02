Tournoi UFOA-A / U17 : Les lionceaux dans la poule A avec la Gambie et la Mauritanie.

Les Lionceaux savent contre qui ils auront à se mesurer lors du tournoi de l'Union des fédérations Ouest-africaines (UFOA) de la zone A. À quelques trois jours du démarrage du tournoi prévu entre le 05 et le 13 février, le tirage au sort vient d'être effectué ce mardi après-midi. C'est ainsi que le Sénégal qui sera le pays hôte, va se retrouver dans le groupe A, en compagnie de la Mauritanie et de la Gambie. Des duels qui seront certainement âprement disputés entre pays voisins.



Dans le groupe B, le Mali, la Sierra Leone et la Guinée Bissau seront en compétition. Rappelons que les deux finalistes seront directement qualifiés pour la CAN U17 prévue au Maroc en mars 2021.





Poule A



SÉNÉGAL

GAMBIE

MAURITANIE



Poule B



SIERRA LEONE

GUINÉE BISSAU

MALI