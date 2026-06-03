Mohammad Fawzi Allymun : « Nous sommes là pour acquérir de l'expérience et renforcer la fraternité avec la Chine »

Le 3 juin, lors d'un forum thématique axé sur la Chine et l'Afrique, dans le cadre du « Dialogue mondial des maires 2026 · Beijing », Mohammad Fawzi Allymun, ministre délégué pour les Collectivités locales de Maurice, a déclaré à notre journaliste Shanhui Zhang que la culture constitue un aspect important des échanges bilatéraux entre la Chine et l'île Maurice.
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