Affaire ASER–AEE POWER EPC : Le Forum du justiciable interpelle le Procureur financier

Babacar Ba, président du Forum du justiciable, a adressé ce mercredi 3 juin 2026 une lettre ouverte au Procureur financier près du pool judiciaire financier de Dakar, lui demandant d’intervenir dans l’affaire opposant l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) à la société AEE POWER EPC.







C’est un marché d’électrification rurale d’un montant de plus de 37 milliards de FCFA, entaché selon l’auteur de la lettre de « suspicions de mauvaise gestion, de blocages financiers et de contestations », qui se trouve au cœur du litige. Babacar Ba réclame que soient clarifiés sans délai les garanties émises, les décaissements effectués et les responsabilités engagées dans ce dossier, dont les enjeux touchent directement aux conditions de vie de milliers de Sénégalais en milieu rural.







Rappelant que le Procureur financier avait déjà pris la parole en 2025 pour éclairer l’opinion sur des dossiers sensibles de reddition des comptes, le président du Forum du justiciable lui demande de faire preuve de la même « indépendance et fermeté » pour que « la vérité des chiffres et des faits soit portée à la connaissance des citoyens sénégalais ».







Pour Babacar Ba, l’affaire ASER–AEE POWER EPC ne doit pas « devenir un symbole d’opacité », mais au contraire une occasion exemplaire de transparence judiciaire.

