Assemblée nationale : Le FDR exige l’éviction de Ousmane Sonko

Le Front pour la Défense de la République (FDR) a rendu publique, ce mercredi, une déclaration exigeant l’éviction d’Ousmane Sonko de l’Assemblée nationale. Khalifa Sall et Cie qualifient sa présence d’« illégale et illégitime ».







Dans ce texte signé par sa Conférence des Leaders, le FDR salue d’abord la mobilisation de 147 partis et mouvements ayant signé, le 24 mai dernier, une déclaration commune contre ce qu’il appelle une « tentative de coup d’État parlementaire du PASTEF ». Il se félicite également de la saisine du Conseil constitutionnel par les députés de l’opposition.







Par ailleurs, la coalition s’appuie sur l’article LO172 du Code électoral, qui prévoit qu’un ministre élu député perd automatiquement son mandat s’il ne démissionne pas du gouvernement dans les huit jours. Le FDR soutient que PASTEF a cru contourner cette disposition en modifiant le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, mais que cette manœuvre est doublement inconstitutionnelle. D’une part, l’article 54 de la Constitution exige qu’un tel retour soit encadré par une loi organique inscrite dans le Code électoral et non dissimulée dans un règlement intérieur. D’autre part, la modification adoptée introduit la notion de « suppléants de députés », une catégorie que la loi sénégalaise ne reconnaît pas en dehors des scrutins majoritaires départementaux et proportionnels. Le FDR estime que PASTEF a simultanément violé la Constitution, le Code électoral et le règlement intérieur de l’Assemblée, dont la vocation est strictement limitée à organiser le fonctionnement interne de l’institution, conformément à son article premier.







En appelant à la mobilisation, le FDR invite les forces vives de la nation à s’unir sur « un plan d’actions de combat » pour faire respecter les lois de la République.

