Primature / Passation de service au SG du Gouvernement : Pape Assane Touré succède à Boubacar Camara

C’est une nouvelle page qui s’ouvre à la tête du Secrétariat général du Gouvernement après la mise en place du nouvel attelage sous Al Aminou. Boubacar Camara a officiellement passé le témoin à son successeur, Pape Assane Touré, nommé Ministre Secrétaire général du Gouvernement. La cérémonie de passation de service entre les deux membres du gouvernement s’est déroulée ce mercredi, au Building administratif Président Mamadou Dia, siège de la Primature.







Boubacar Camara, qui occupait jusqu’ici ce poste stratégique au cœur de l’appareil gouvernemental, a été appelé à de nouvelles fonctions. Il prend désormais la tête du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

