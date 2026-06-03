Nouveau gouvernement : Analyse des logiques institutionnelles et des enjeux de performance


Nouveau gouvernement : Analyse des logiques institutionnelles et des enjeux de performance
Après dix jours de vacance gouvernementale consécutifs à la mise en fin des fonctions des membres du gouvernement par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le 22 mai 2026, la République du Sénégal s’est dotée, en date du 1er juin 2026, d’une nouvelle équipe gouvernementale. Cette séquence institutionnelle, relativement singulière au regard du rythme habituel de continuité de l’action publique, a suscité de nombreuses interrogations quant à la stabilité administrative de l’exécutif et aux orientations futures des politiques publiques.

Toutefois, au-delà de l’analyse conjoncturelle des nominations, l’approche en droit public impose de s’intéresser prioritairement à l’architecture institutionnelle du gouvernement. En effet, la performance de l’action publique ne dépend pas uniquement des titulaires des fonctions ministérielles, mais également de l’organisation normative et fonctionnelle des compétences étatiques.

De prime abord, la configuration du nouveau gouvernement semble s’inscrire dans une logique de rationalisation administrative, caractérisée par le regroupement de plusieurs secteurs stratégiques au sein de départements ministériels élargis, ainsi que par la création de ministres délégués ou ministres auprès du ministre. Cette technique d’organisation peut être analysée, en théorie administrative, comme une tentative de renforcement de la cohérence de l’action publique et de limitation de l’émiettement institutionnel. Elle s’inscrit dans une logique de centralisation fonctionnelle des politiques publiques. Cependant, cette rationalisation apparente soulève, en pratique, des interrogations relatives à la capacité de pilotage effectif de structures ministérielles aux périmètres excessivement larges.

Le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan illustre de manière paradigmatique cette logique de superposition fonctionnelle des compétences étatiques, en regroupant la politique économique, la gestion budgétaire, la planification stratégique et les relations financières internationales. Une telle concentration, si elle peut garantir une cohérence macroéconomique, présente néanmoins un risque de surcharge administrative et de dilution de la capacité décisionnelle, compte tenu de la technicité et de la volumétrie des dossiers concernés.

Le ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire combine des fonctions relevant de logiques administratives distinctes, impliquant des temporalités et des acteurs différenciés. Cette fusion peut entraîner une hiérarchisation implicite des priorités au détriment de la décentralisation et de la gouvernance locale, alors même que ces dernières constituent des piliers essentiels de la territorialisation des politiques publiques.

Le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage constitue également un portefeuille particulièrement dense, regroupant deux sous-secteurs structurellement différenciés dont les politiques publiques, les acteurs et les contraintes techniques ne sont pas toujours convergents. Dans un contexte de forte exigence en matière de souveraineté alimentaire, cette configuration interroge la capacité de spécialisation de l’action publique.

Le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, bien que cohérent du point de vue des industries créatives et de l’économie culturelle, réunit des secteurs aux logiques distinctes, nécessitant des stratégies publiques différenciées afin d’éviter une dilution des priorités sectorielles.

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique occupe une place centrale dans l’architecture de l’État, en ce qu’il concentre des fonctions régaliennes majeures telles que l’administration territoriale, la sécurité intérieure, la gestion électorale et la protection civile. Cette accumulation de compétences en fait un département particulièrement sensible et structurellement chargé.

Par ailleurs, l’introduction de ministres auprès des ministres, notamment dans les secteurs de l’économie, de l’agriculture et de la culture, traduit une volonté de spécialisation fonctionnelle interne à certains départements ministériels. Toutefois, cette stratification institutionnelle soulève des interrogations relatives à la lisibilité de l’action publique et à la répartition effective des compétences. La multiplication des niveaux décisionnels peut en effet engendrer des risques de chevauchement de compétences, de dilution des responsabilités et de complexification des circuits administratifs.

L’absence d’un ministère spécifiquement dédié à la décentralisation constitue également un élément notable de cette architecture gouvernementale. Dans une perspective de droit public territorial, la décentralisation constitue un principe structurant de l’organisation administrative contemporaine, en ce qu’elle favorise la proximité de l’action publique et l’efficacité des politiques locales. Son intégration dans un ensemble ministériel plus large pourrait, dès lors, réduire sa visibilité institutionnelle et politique.

Au-delà de ces considérations organiques, le gouvernement est confronté à une exigence fondamentale de performance administrative. Les attentes sociales portent notamment sur la maîtrise du coût de la vie, l’emploi des jeunes, l’efficacité des services publics, l’accès à la santé et à l’éducation, la souveraineté alimentaire ainsi que la modernisation des infrastructures. Dans cette perspective, chaque département ministériel est appelé à traduire ses compétences en résultats mesurables, dans une logique de rationalisation de l’action publique et de reddition des comptes.

En définitive, l’analyse de cette architecture gouvernementale met en lumière une tension structurelle entre, d’une part, une volonté de rationalisation institutionnelle et, d’autre part, les risques inhérents à une concentration excessive des compétences. La question centrale demeure celle de l’efficacité administrative réelle : la centralisation fonctionnelle des portefeuilles ministériels constitue-t-elle un facteur de cohérence ou, au contraire, un obstacle à la performance de l’action publique ?

Enfin, il convient de rappeler un principe fondamental de science politique et de droit public selon lequel les titulaires de fonctions politiques sont éphémères tandis que les institutions assurent la continuité de l’État. Cette idée, développée notamment par Maurice Hauriou dans sa théorie de l’institution et prolongée par la réflexion de Léon Duguit sur la permanence du service public, conduit à appréhender la fonction ministérielle comme une charge temporaire exercée dans le respect de l’intérêt général, de la responsabilité publique et de la continuité institutionnelle.

Par SE Kalidou BÂ, Étudiant en droit 
 
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Mercredi 3 Juin 2026
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