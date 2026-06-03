Sortie d'Ousmane Sonko : "Un ancien premier ministre qui parle de sa discussion privée avec le président de la République, cela me gêne personnellement d'autant plus que cela peut affoler les marchés" (Madana Kane)

Lors de son entretien sur la 7 Tv, l'ancien directeur général de la Banque Islamique du Sénégal (BIS), Madana Kane, est revenu sur la sortie médiatique d'hier du président du Parti Pastef, Ousmane Sonko qui, dit-il, a complètement agggravé la situation.

"Il a dit publiquement tant qu'ils ne sont pas attatqués, ils ne vont pas censurer. Mais lorsqu'ils seront attaqués, ils n'hésiteront pas à censurer. Et quand il dit que je peux dissoudre le gouvernement, alors l'investisseur qui était sur le point de venir au Sénégal pour discuter avec le ministre de l'économie ou le ministre des finances ou le président de la République pour un programme, va s'arrêter [...]", a regretté M. Kane qui avertit : "Qu'on ne soit pas surpris si demain la notation financière du Sénégal connaît une baisse. Vous avez entendu Ousmane Sonko dire que sur la renégociation des contrats, lorsqu'il en a parlé au président de la République, ce dernier lui a dit que nous avons trois contentieux à venir. Mais l'investisseur international qui entend que le Sénégal peut aller dans un contentieux parce qu'il veut renégocier devant un tribunal arbitral, pourrait ne plus venir parce qu'il va se dire, ce pays là a des difficultés et on veut l'amener encore vers un contentieux. Cela peut affoler les marchés", a-t-il rétorqué.

Monsieur Kane de marteler également que le fait de dire que lorsqu'ils seront attaqués, ils pourront disssoudre l'Assemblée nationale, cela augure que "nous allons vers une instabilité politique, qui vient s'ajouter à l'instabilité économique et financière."