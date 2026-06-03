Dette publique : Aminata Touré prône le reprofilage

Prenant position sur l’épineuse question de la dette sénégalaise, l’ancienne Première ministre Aminata Touré appelle à dépasser le débat idéologique pour aborder le sujet avec pragmatisme. Pour elle, la réalité est que le Sénégal doit de l’argent à ses créanciers et peine à les rembourser, que ce soit en raison d’une sous-estimation ou d’une dissimulation du niveau réel de l’endettement.







Loin de rejeter tout dialogue avec les partenaires financiers internationaux, Mimi Touré, qui s’exprimait lors d’une interview avec Rfi, plaide néanmoins pour une distinction de taille. Elle refuse catégoriquement le terme « restructuration », lourd de mémoire douloureuse. C’est celui des programmes d’ajustement structurel des années 1980, qui avaient entraîné des coupes sévères dans les dépenses sociales, des licenciements massifs et une pauvreté dont le pays a mis plus de vingt ans à se relever.







Ce qu’elle préconise, c’est un « reprofilage » de la dette, une approche technique et négociée avec les partenaires, mais encadrée par une ligne rouge claire qui est celle qui consistera à ne pas sacrifier les populations sur l’autel des créanciers. « On ne peut pas scier la branche sur laquelle on est assis », prévient-elle tout en appelant à une stratégie soutenable, aussi bien pour les finances publiques que pour le niveau de vie des Sénégalais.

