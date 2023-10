Tournée économique à Thiès : Pluie de doléances des acteurs économiques au PM

Les discussions avec le secteur économique auront duré plus de 3 tours d’horloge après que le premier ministre Amadou Bâ a pris congé de la cité religieuse de Ndiéguène où il s’est entretenu longuement avec le Khalife Serigne Mounirou Ndiéguène. C’est au sein de la gouvernance, dans une salle remplie d’acteurs économiques que le chef du gouvernement a reçu les plaintes et complaintes de toute la chaîne économique de la région de Thiès.

Le Pm devait certainement s’y attende vu la configuration du tissu économique de cette partie qui a bien des choses à faire valoir. « Je suis venu pour vous écouter », confiera le Premier ministre qui s’est probablement préparé à recevoir tout type de revendications. Lors de ce comité de développement régional auquel le gouverneur de la région de Thiès a pris part ainsi que toute l’administration territoriale, le Premier ministre a successivement écouté les acteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’artisanat. Ces derniers ont d'ailleurs étalé toutes leurs préoccupations.



Sur la campagne de l’arachide, les acteurs ont souligné la nécessité de disposer d'un bon prix. Ce qui pourra permettre aux producteurs d’avoir un bon départ pour la campagne de commercialisation de l’arachide. La Filière mangue est aussi, une filière impactée selon les acteurs évoluant dans ce secteur qui estime voir de jour en jour ses espoirs s’envoler.



Un problème qui survient également régulièrement, est le stockage des produits agricoles. En effet, les agriculteurs, particulièrement ceux de l’oignon ou de la pomme de terre demandent la multiplication des chambres froides. D’ailleurs, sur cette question, Amadou Bâ les a rejoints pour exprimer lui aussi, la nécessité de pouvoir conserver ces récoltes dont nous disposons à suffisance.



L’association des unions nationales des maraîchers qui était représentée dans ce CRD, a également demandé à être subventionnée du fait de leur forte dynamique de diversification.



Prenant la parole, le président des éleveurs du Sénégal, qui au passage a salué les efforts louables du président de la République dans le secteur de l’élevage, notera une préoccupation relative à la formation. « Les éleveurs doivent bénéficier de renforcement de capacités….car le secteur de l’élevage doit aujourd’hui, être formalisé avec des acteurs bien outillés pour prendre en charge leurs activités. Des problèmes entre éleveurs et agriculteurs ont été aussi remarqués par certains acteurs, sans oublier la problématique du financement du monde rural.



Pour le monde de l’aviculture, les acteurs ont remarqué que les marchés sont inondés de produits importés (cuisses de poulets surgelés… ) Sans oublier la cherté des aliments et la nécessité de l’implantation d’un laboratoire pour la filière avicole. Pour la pêche, la formation des jeunes a été exigée. Toutefois, des efforts du chef de l’État dans le secteur ont été loués.



Pour les acteurs de l’Unacois, c’est la modernisation des marchés et leur formalisation qui demeure une priorité. C’est pourquoi ils se sont déployés devant l’équipe gouvernementale conduite par le premier ministre, pour donner les éléments qui les inquiètent dans le secteur du commerce.



La question du transport a aussi été soulevée devant le ministre Mansour Faye que le premier ministre a invité à prendre la parole pour donner des gages aux acteurs routiers. Les tracasseries routières, les routes impraticables, le manque de couverture maladie universelle pour les chauffeurs entre autres, toutes les revendications ont été mises à nu devant le chef du gouvernement qui dit préférer ce format avec les acteurs directs pour une meilleure prise en charge. Les taxes et redevances dans le secteur des mines et de la géologie au niveau de Thiès sont aussi revenues dans les discussions entre le premier ministre et les acteurs économiques de la région de Thiès.