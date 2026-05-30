Keur Ibrahima Mbaye (Diamal) : Manque de structures sanitaires et d'électricité, les populations dans la rue...

Ce samedi 30 mai 2026, les habitants de Keur Ibrahima Mbaye, situé dans la commune de Diamal (région de Kaffrine), ont organisé une marche pacifique pour dénoncer leurs difficiles conditions de vie. Arborant des brassards rouges, ils ont investi les principales artères du village pour faire entendre leurs revendications. « Depuis la création de ce village en 1929, nous n’avons pas d’électricité. C’est pourquoi, nous sommes là aujourd’hui pour dénoncer cela et interpeller les autorités étatiques. C’est comme si nous ne faisons pas partie du Sénégal alors qu’on s’acquitte régulièrement des taxes », a déploré Abdoulaye Mbaye, chef du village de Keur Ibrahima Mbaye.
Selon les manifestants, le village souffre d’un manque criant d’infrastructures de base notamment le manque de structure sanitaire digne de ce nom ainsi que l’enclavement de la localité. « Toutes les femmes de ce village souffrent. Nous n’avons pas une structure sanitaire qui répond aux normes. Nous sommes obligés de faire des kilomètres à charrette pour nous faire soigner. Des femmes accouchent dans la brousse où même sur les charrettes avec tous les risques parce que nos routes sont impraticables. Notre case de santé n’a même pas de paracétamol. Nous avons deux moulins mais jusqu’à présent rien ne marche, faute d’électricité. Nous n’avons rien dans ce village », a ajouté Astou Samb.
D’après Mor Diop, président de l’Association des élèves et étudiants de Keur Ibrahima Mbaye, l’absence d’électricité constitue un frein majeur au développement économique du village et pénalise fortement les conditions d’apprentissage des élèves et des étudiants de la localité. « Nous voulons simplement bénéficier des mêmes conditions de vie que les autres localités. Sans électricité et avec des routes impraticables, il est difficile de parler de développement. Les élèves ne peuvent plus étudier la nuit, les étudiants ne peuvent pas amener leurs machines au village parce qu’il n’y a pas d’électricité ».
Ainsi, les habitants de Keur Ibrahima Mbaye comptent, à travers cette marche pacifique, alerter les autorités sur l’urgence de la situation et espèrent obtenir une réponse rapide afin de mettre fin à des difficultés qui, selon eux, perdurent depuis plusieurs années et freinent considérablement le développement économique et social de leur terroir.
Pour mémoire, Keur Ibrahima Mbaye compte près de 1 500 âmes. Il est considéré comme le deuxième plus grand village parmi les 29 que compte la commune de Diamal.
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