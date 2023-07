Tournan-en-Brie : Un garçon de 6 ans retrouvé mort égorgé, une fillette de 10 ans grièvement blessée...Le père de famille suspecté

Un horrible drame s'est produit dimanche après-midi dans une maison de Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne). Un homme qui se trouve être le père de famille est suspecté d'avoir tué son fils de 6 ans et d'avoir grièvement blessé sa fille de 10 ans et sa compagne à l'aide d'une arme blanche. Après avoir commis son forfait, il aurait tenté de mettre fin à ses jours. Selon le procureur de la République de Melun, Jean-Michel Bourles, la petite fille est entre la vie et la mort.



Informés de ce drame, les gendarmes qui se sont déportés sur les lieux, ont effectué le constat d'usage et ce n'est plus tard que la petite fille a été évacuée à l'hôpital Necker à Paris (XVe). Sa mère a été transportée à l'hôpital de Melun par les secours.



Une enquête a été ouverte et confiée aux gendarmes de la brigade de recherches (BR) de Melun, qui sont secondés dans cette affaire par leurs collègues de la section de recherches de Paris en assistance. L'autopsie de l'enfant de six(6) ans sera réalisée ce lundi. Selon le procureur de la République, le présumé coupable " n'est pas spécialement connu des services de police", notamment en matière de violences conjugales...