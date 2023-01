Tourisme économique : L’ASPT et le CICES s’accordent pour le renforcement de la destination Sénégal

Pour le directeur général du Cices, il s’agira de booster le taux d’occupation et de fréquentation. En tant que parc d’exposition, sa mission est d’exposer les produits et ressources du « made in Sénégal ». D’où la pertinence de ce partenariat qui participera à l’organisation à partir de 2023, de salons et de foires, principales activités du CICES. Le directeur général, Salihou Keïta, estime que cette convention avec l’Aspt va non seulement renforcer la stratégie événementielle à travers la destination Sénégal, mais participer aussi à améliorer la qualité de l’accueil des événements à Dakar. « Vous avons besoin d’appui technique depuis l’aéroport jusqu’au lieu de séjour des exposants qui viennent de l’étranger. Nous sommes demandeurs de cette convention pour améliorer le marché local. En 2023, nous allons organiser un salon sur la santé et tous les pays de la Oumah Islamique feront le déplacement. Il y’a également d’autres activités telles que la Fiara. Cette collaboration vient à son heure », a t-il laissé entendre.

Le directeur de l'ASPT, Pape Mahawa Diouf pour sa part, considère que la destination Sénégal constitue un creuset de l’innovation. Ainsi, l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique a pour mission d’accompagner les industries du tourisme événementiel. « Nous cherchons à privilégier la destination Sénégal et offrir les possibilités d’expérience à tous les visiteurs internationaux et leur montrer les attraits du Sénégal », dira t-il. Pape Mahawa Diouf de rappeler que la campagne « Taamu Sénégal » constituera un vecteur à expérimenter dans le cadre de ce partenariat et attend de la part du CICES, un salon sur le tourisme.

L’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) et le centre international du commerce extérieur du Sénégal ( CICES) ont paraphé ce mercredi une convention cadre pour vendre la destination Sénégal.