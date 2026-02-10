Route des Almadies : un conducteur ivre fauche plusieurs femmes, fait une morte et prend la fuite

La route des Almadies a été le théâtre d’un terrible accident lundi en soirée. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, un automobiliste qui serait en état d’ivresse a fauché un groupe de femmes, provoquant un bilan tragique.



L’accident a fait plusieurs blessées parmi les piétons. L’une des victimes a malheureusement succombé à ses blessures, selon les témoignages concordants rapportés par des témoins oculaires.



Après avoir percuté les femmes, le conducteur du véhicule aurait pris la fuite sans porter secours aux victimes, aggravant ainsi la gravité des faits qui lui sont reprochés.