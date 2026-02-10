UCAD : fermeture exceptionnelle du campus social à partir de ce mardi 10 février

La direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) a annoncé la fermeture exceptionnelle du campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce mardi 10 février 2026 à partir de 12h, et ce jusqu’à nouvel ordre.





Cette décision fait suite aux événements survenus le lundi 9 février 2026, ayant conduit au décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, inscrit en deuxième année de Médecine. Selon le COUD, la mesure est motivée par des raisons de sécurité.





Dans son communiqué, la direction demande aux étudiants de ne laisser aucun bagage dans les chambres. Elle annonce également la mise en place d’un dispositif d’accompagnement et d’écoute psychologique, dont les modalités pratiques seront communiquées ultérieurement.





Le COUD présente par ailleurs ses sincères condoléances à la famille de l’étudiant décédé ainsi qu’à l’ensemble des étudiants, tout en appelant à la collaboration, à la sérénité et au retour au calme, fidèle à sa mission de dialogue.

