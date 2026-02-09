Du piratage au trafic : Comment la DAF compromise, pourrait alimenter un marché noir de documents

Le Sénégal fait face à ce qui pourrait être la pire cyberattaque de son histoire. Après le piratage de la Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF), le groupe de cybercriminels connu sous le nom de “The Green Blood” a publié une nouvelle série de documents d’une sensibilité extrême, selon l’expert en cybersécurité Clément Domingo, alias SaxX.







Parmi les informations rendues publiques figurent « des extraits de naissance, des copies de cartes d’identité nationale, des extraits de copies littérales, des extraits du registre des actes de naissance… et j’en passe », détaille l’expert. Cette fuite massive touche non seulement les 18 millions de Sénégalais, mais également des ressortissants d’autres pays présents dans les fichiers de l’administration sénégalaise. « Je crains qu’une publication totale des données du piratage de la DAF dans les prochaines semaines ne mène à la création d’une filière parallèle de faux papiers », alerte Clément Domingo, hacker éthique engagé dans la sensibilisation aux enjeux de cybersécurité.







Un risque de trafic de faux documents







L’ampleur de cette brèche soulève des inquiétudes majeures quant à la sécurité nationale. Avec l’accès à des documents d’état civil authentiques, des réseaux criminels pourraient exploiter ces données pour fabriquer de fausses identités, facilitant ainsi la fraude documentaire à grande échelle. « Au-delà des 18 millions de Sénégalais concernés, ce sont aussi les ressortissants d’autres pays impactés… et je ne parle pas d’autres corporations plus stratégiques et critiques touchées par cette cyberattaque », précise SaxX.







« Les répercussions de cette cyberattaque pourraient être terribles, mais seulement visibles dans les prochains mois », prévient l’expert. La nature même de ce type de violation fait que ses effets ne se manifesteront probablement que progressivement, au fur et à mesure que les données volées seront exploitées. Face à cette situation critique, Clément Domingo appelle à une mobilisation urgente. « La situation est critique… Il faudra capitaliser et bâtir un meilleur bouclier cyber pour le Sénégal. »

