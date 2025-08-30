Tivaouane- le Khalif Serigne Babacar Sy Mansour au président Diomaye: " Ce n'est pas facile de construire ce pays...."


Recevant le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour a d'abord salué les efforts de l'État pour améliorer les conditions de vie des sénégalais. Mais selon le guide religieux, il n'est guère " facile de construire ce pays", car il faut l'aide du tout puissant pour pouvoir réussir une telle responsabilité. 
 
Ainsi, le Khalif en a profité pour parler du phénomène des inondations avec son lot de dégâts dans le pays notamment à Tamba, au Fouta( Dande Mayo) etc. Le guide religieux qui a regretté  les nombreux dégâts causés, a indiqué qu'il s'agit d'un phénomène divin et qu'il faudra tendre les mains à Dieu en vue d'atténuer les conséquences découlant de cette problématique.
 
Poursuivant, Serigne Babacar Sy Mansour a ajouté que le quotidien des sénégalais est aujourd’hui rythmé par des disputes tous azimuts. Et qu'il urge de savoir raison garder pour les uns et les autres. Selon lui, c'est bien de donner son opinion mais tout cela doit se reposer sur la vérité et la construction. Il indiquera plus tard que rien ne peut se construire sans " la justice. Donc, " point de paix sans justice", a-t-il renchéri.
 
En somme, le Khalif général des Tidianes a conclu ses propos en priant pour le Sénégal et pour le chef de l’État. Il n'a pas manqué de prier pour les impactés des inondations ainsi que pour une campagne agricole réussie avec des récoltes abondantes...a
Samedi 30 Août 2025
