Tivaouane: déficit hérité des banques publiques: " la SNR n'est pas comptable de ces déficits là[...] il y a une politique d'apurement du passif"( Me Babacar Ndiaye, DG)

Une délégation de la Société nationale de recouvrement( SNR), conduite par son directeur général Me Babacar Ndiaye, a été reçue par Serigne Mbaye Sy Abdou.

En marge de cet entretien, Me Ndiaye qui répondait aux questions des journalistes, est revenu sur le déficit qui est aujourd’hui attribué à la SNR. " Il faut juste préciser que la SNR a été créée dans des conditions particulières et la particularité de ces conditions est relative au fait que la SNR a hérité des banques publiques qui étaient déficitaires. Aujourd'hui, il y a une politique d'apurement de ce déficit là qui va nous permettre de mettre sur pied des résultats financiers qui vont présenter effectivement la SNR comme une société qui ne présente aucun déficit, vu sa gestion", a-t-il déclaré.

Poursuivant, le directeur général de la SNR a indiqué la société nationale de recouvrement n'est pas " comptable de ces déficits là".

Il ajoutera plus tard qu'il y a aujourd'hui " un travail d'apurement du passif qui est en train d'être fait". Il faut noter que ledit déficit est estimé à plus de 86 milliards de FCFA...