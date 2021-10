Tivaouane / Seynabou Guèye Touré : "Notre candidature au niveau du Conseil départemental reste à l'appréciation du président Macky Sall"

Pour les élections départementales, la présidente du Conseil départemental de Tivaouane, Seynabou Guèye Touré, dit laisser au président Macky Sall le soin d'apprécier si elle se représentera aux élections départementales ou non.



"Je reste dans la voie tracée par le chef de l'État Macky Sall qui lors de ses tournées économiques dans le Saloum, nous avait demandé de rester à son écoute pour la conduite à tenir pour les investitures aux prochaines élections locales et départementales", a souligné la présidente du Conseil départemental de Tivaouane.



Toutefois Seynabou Guèye Touré précise son bilan, en faveurs des jeunes, des femmes et du système éducatif et sanitaire à la tête du Conseil départemental de Tivaouane reste un atout pour la victoire de la mouvance présidentielle pour les prochaines joutes électorales...