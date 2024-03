Tivaouane: Seynabou Gaye Touré mobilise les femmes du Cayor pour la victoire de Amadou Bâ

La responsable politique, Seynabou Gaye Touré, a mobilisé hier les femmes du Cayor à l'occasion d'un grand rassemblement pour la victoire de Amadou Bâ au premier tour au soir du 24 mars 2024.



Ces dernières ont ainsi lancé le mot d’ordre " Bollo And Takku Fal Amadou Bâ Ak Seynabou Gaye Touré" et comptent chacune dans sa localité voter et faire voter massivement la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar.



Selon madame Seynabou Gaye Touré, il s'agira, en élisant Amadou Bâ, d'assurer non seulement la continuité, mais également d'avoir un Sénégal de paix et de prospérité. Elle dira plus tard que le Sénégal est entouré par une ceinture de feu( sous-région) et il va falloir sauver le pays d'un lendemain incertain. " Avec Amadou Bâ: en paix pour une prospérité partagée".



De leur côté, les femmes ont promis de voter Amadou Bâ...