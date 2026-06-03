Découverte macabre à Walandé : un commerçant de 32 ans retrouvé pendu à un arbre

Une découverte tragique a plongé les habitants de Walandé, une localité de la commune de Téssékéré dans le département de Linguère, dans l'émoi. Aliou Ba, un jeune commerçant âgé de 32 ans, a été retrouvé mort, pendu à un arbre, à quelques mètres seulement des habitations.



Selon les informations recueillies, c'est son cousin, Gallo Ba, qui a fait la macabre découverte avant d'alerter les membres de la famille. Revenant sur les circonstances du drame, il explique que le défunt avait sorti les nattes pour la prière du crépuscule aux environs de 19 heures.



Après avoir dirigé la prière, Gallo Ba s'est toutefois aperçu de l'absence inhabituelle d'Aliou Ba. Intrigué, il s'est rapproché du père de ce dernier qui lui a indiqué ne pas l'avoir vu non plus.



Face à cette situation, des recherches ont immédiatement été entreprises. C'est finalement à proximité des concessions que Gallo Ba a découvert le corps sans vie de son cousin, suspendu à un arbre.



Informés des faits, les éléments de la brigade de gendarmerie de Yang-Yang, l'infirmier-chef du poste de santé de Téssékéré ainsi que les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place pour les constatations d'usage.



Le corps a ensuite été évacué à la morgue du centre de santé de Dahra Djoloff.



Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès qui suscite de nombreuses interrogations au sein des populations du Djoloff.

