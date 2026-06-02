Ousmane Sonko met en garde Diomaye : « S’il y a instabilité, ce n’est pas PASTEF »

Ousmane Sonko a tenu à dissiper tout amalgame sur la responsabilité d’une éventuelle tension politique au Sénégal. Devant la presse ce mardi, le président de PASTEF a été catégorique : si instabilité il y a, elle ne viendra pas de son camp.
Mais c’est surtout sa mise en garde à l’endroit du pouvoir qui a retenu l’attention. Anticipant des manœuvres adverses, Sonko a prévenu ses militants et l’opinion : « Ils vont faire de la provocation. Mais c’est un piège. » Une façon de demander aux Patriotes de garder la tête froide face aux tentatives de déstabilisation qu’il dit pressentir.
Plus révélateur encore, le ton adopté par Sonko vis-à-vis de Bassirou Diomaye Faye, son ancien compagnon de lutte devenu chef de l’État. « C’est moi qui lui ai appris à faire de la politique. Je sais comment il fonctionne », a-t-il lâché, dans une formule qui sonne à la fois comme une revendication de paternité politique et un avertissement voilé.
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