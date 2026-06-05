Ralliement massif au Pastef : Plus de 60 partis et mouvements officialisent leur fusion

Plus de soixante partis et mouvements politiques ont officiellement intégré le Pastef, élargissant considérablement la base organisationnelle du parti au pouvoir. Cette fusion marque une étape majeure dans la recomposition du paysage politique sénégalais autour du mouvement fondé par Ousmane Sonko.







Une dynamique que le leader de Pastef dit avoir anticipée de longue date. « J’ai toujours considéré que nos alliés sont des militants de Pastef », a-t-il déclaré, ajoutant que des voix réclamaient cette fusion dès 2022, sans qu’elle ait pu aboutir à l’époque.







Cette absorption massive consacre la transformation du Pastef en force politique hégémonique, capable de fédérer sous une même bannière des formations d’horizons divers qui avaient jusqu’ici conservé leur autonomie organisationnelle.

