La lettre de l’ASER au ministre des Finances et du Budget : Banco Santander suspend les décaissements, les travaux d’électrification rurale menacés


La lettre de l’ASER au ministre des Finances et du Budget : Banco Santander suspend les décaissements, les travaux d’électrification rurale menacés

Dans une correspondance confidentielle datée du 19 mai 2026 et adressée au ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, le Directeur général de l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER), Jean Michel Sène, évoque la situation critique du projet d’électrification rurale mis en œuvre dans le cadre du marché n°T0296/24-DK, conclu avec la société AEE POWER EPC et financé par Banco Santander avec couverture CESCE.

 

Le document, portant le numéro de référence ASER-SG/CTS 000437, révèle qu’une incertitude majeure plane sur la disponibilité effective du financement espagnol, Banco Santander ayant suspendu unilatéralement ses décaissements sans qu’aucun élément juridique ou contractuel n’ait été officiellement communiqué à l’ASER ou à l’État du Sénégal pour en justifier le fondement.

 

Pourtant, l’ASER dit assurer avoir honoré l’ensemble de ses obligations. L’agence fait état d’une phase pilote d’électrification préalablement réalisée, de visites de terrain et d’études d’exécution couvrant plus de 300 localités pour la phase 2, de la validation par la SENELEC des spécifications techniques des fournitures, de l’obtention du quitus environnemental le 3 avril 2026, ainsi que de missions conjointes menées en Chine et en Espagne auprès de fabricants internationaux. Des mesures de sécurisation du marché ont également été engagées, notamment via la saisine de la DCMP concernant la régularité des avances accordées à AEE POWER EPC.

 

L’ASER est formelle : en suspendant unilatéralement les décaissements, Banco Santander viole les dispositions contractuelles qu’elle a signées avec l’État du Sénégal par le biais du ministère des Finances et du Budget, seul interlocuteur institutionnel habilité à faire respecter à la banque ses engagements. Cette situation, prévient le Directeur général, expose l’État du Sénégal à un risque de défaut contractuel vis-à-vis du titulaire du marché, dans l’hypothèse où ce dernier transmettrait de nouvelles factures ou demandes de paiement sans que le financement soit disponible.

 

Face à cette impasse, l’ASER envisage de suspendre l’exécution des prestations et travaux relatifs au marché n°T0296/24-DK dans l’attente d’une clarification définitive sur la poursuite du financement et des décaissements associés. L’agence sollicite en conséquence l’accompagnement du ministre des Finances pour obtenir de Banco Santander une position claire, permettant une reprise sécurisée et soutenable des activités du projet. La lettre est également transmise au ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines.




Mercredi 3 Juin 2026
Dakaractu



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