Congrès du Pastef: Dame Mbodj, Dg de la Sogip s’exprime sur sa position politique

Interpellé par Dakaractu, Dame Mbodj, Dg de la Société de Gestion des Infrastructures Publiques (SOGIP) s’est exprimé sur sa position politique lors du 1er congrès du Pastef.
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