Tivaouane Peulh : La BRS de Dakar démantèle un réseau de chanvre indien en pleine culture

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’OCRTIS, a frappé un grand coup dans la nuit du samedi au dimanche 21 septembre 2025 en procédant à l’interpellation de six (06) individus pour culture et détention de chanvre indien en vue de trafic et d’usage, portant sur une saisie totale de deux (02) kilogrammes, dont vingt-neuf (29) cornets et un (01) cornet entamé, a appris Libération.





Tout est parti d’un renseignement précis faisant état d’un réseau de trafiquants opérant depuis une maison discrètement installée à proximité du poste de santé de Tivaouane Peulh.

Une opération de surveillance a été déclenchée par les limiers. En planque pendant plusieurs heures, ils ont repéré un véhicule Berlingo blanc stationné devant la maison suspecte. Lorsque le véhicule a pris la route avec deux individus à bord, il a été suivi discrètement avant d’être intercepté.



La fouille du véhicule a permis de découvrir deux cornets de chanvre indien, deux téléphones portables (un Tecno POP 8 et un modèle Tecno simple), ainsi qu’une somme de 30 000 FCFA.





Une perquisition du domicile des deux suspects a ensuite révélé la présence de cinq (05) pieds de cannabis soigneusement cultivés, ainsi qu’un cornet supplémentaire.

Interrogés, les mis en cause ont tenté de nier leur implication, prétextant être simplement hébergés par un tiers, sans convaincre les enquêteurs.





Les investigations ont permis d’identifier et d’interpeller leur fournisseur présumé, appréhendé devant son domicile.

La fouille de sa chambre a abouti à la saisie de près de deux (02) kilogrammes de chanvre indien, dont vingt-cinq (25) cornets déjà conditionnés, une somme de 22 000 FCFA, ainsi que cinq paires de ciseaux et un couteau servant au conditionnement.





Dans le même temps, trois autres individus venus s’approvisionner ont été arrêtés sur place, chacun en possession d’un cornet acheté à 1 000 FCFA.

L’ensemble des six suspects a été placé en garde à vue, tandis que la drogue, les téléphones, l’argent et le véhicule ont été placés sous scellés.