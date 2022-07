Tivaouane / Législatives 2022 : « ces élections sont d'un enjeu capital et nous sommes prêts à tout pour les remporter » (Abdoulaye Ndiaye Ngalgou)

C'est dans une dynamique unitaire et un engagement sans faille que se sont engagés les alliés et responsables de la mouvance présidentielle pour une victoire éclatante du Benno Bokk Yakaar (BBY) de Tivaouane au soir du 31 juillet. Face à la presse, le président du comité électoral, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou a fait savoir que « ces élections sont un enjeu capital et nous sommes prêts à tout pour les remporter ». Pour lui, les sénégalais ne savent toujours pas quel genre de Président ils ont.

« Les réalisations du Président, Macky Sall de 1960 à nos jours, aucun chef de l'État ne l'a fait. Le Président Macky Sall a fait beaucoup de réalisations partout dans le Sénégal et même à Tivaouane. Celui qui travaille est différent de celui qui organise des "concerts de casseroles ». Et d'ajouter : « Nous allons tous travailler pour réinstaller la majorité BBY à l’Assemblée nationale ».